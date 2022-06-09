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Евро 9 июня ускорил рост относительно доллара на итогах заседания ЕЦБ
16:29 09.06.2022 |
Евро ускорил подъем по отношению к доллару США в ходе торгов в четверг после заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ).
Американская нацвалюта также дешевеет к японской иене, но растет в паре с британским фунтом стерлингов.
Евро торгуется в районе $1,0741 против $1,0719 на закрытие прошлой сессии.
ЕЦБ в четверг ожидаемо сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне, ставку по депозитам - на уровне минус 0,5%. Ставка по маржинальным кредитам оставлена на уровне 0,25%.
"Совет управляющих ЕЦБ планирует поднять ключевые процентные ставки на 0,25 процентного пункта (п.п.) на июльском заседании, - говорится в пресс-релизе ЕЦБ. - Затем центробанк планирует вновь поднять ставки в сентябре. Темпы этого повышения будут зависеть от среднесрочных инфляционных прогнозов".
В заявлении ЕЦБ отмечается, что инфляционное давление в еврозоне в мае серьезно усилилось, главным образом в связи с ростом цен на энергоносители и продукты питания, в том числе из-за военного вторжения РФ в Украину.
В связи с этим прогнозы инфляции были пересмотрены с повышением. Согласно новому прогнозу, темпы роста потребительских цен в регионе в 2022 году составят 6,8%, в 2023 году - 3,5%, в 2024 году - 2,1%. Таким образом, ЕЦБ ожидает, что к 2024 году инфляция приблизится к 2%-ному целевому показателю.
Прогноз роста ВВП еврозоны на 2022 год был понижен до 2,8% с ожидавшихся в марте 3,7%, на 2023 год - до 2,1% c 2,8%, на 2024 год - повышен до 2,1% с 1,6%.
Цена доллара к иене составляет 133,93 иены против 134,26 иены на закрытие торгов предыдущего дня. Фунт стерлингов торгуется на уровне $1,2520 по сравнению с $1,2537 в среду.
Индекс ICE U.S. Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, в ходе торгов снижается на 0,25%, индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 валют, теряет 0,06%.
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