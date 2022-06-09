Forbes: почти 30% миллиардеров инвестируют в криптовалюты

Американский Forbes опросил 65 «самых богатых людей мира» и выяснил, что почти 30% из них инвестируют в криптоактивы.

Издание указало, что этот показатель выше, чем у инвесторов, не обладающих миллиардным состоянием.

Около 18% опрошенных сообщили, что держат не менее 1% своего состояния в криптовалютах. Большинство из них инвестируют в индустрию в качестве эксперимента.

80% вложившихся в криптовалюты миллиардеров заявили, что инвестировали менее одной десятой своего состояния. 3,2% респондентов вложили более половины состояния в цифровые активы.

Еще 10% заявили, что не инвестировали в криптовалюты напрямую, а поддержали ориентированные на индустрию компании.

Один из участников опроса СЕО биржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид сообщил, что от 76% до 100% его капитала в размере $20,6 млрд находится в криптоактивах.

Миллиардеры все чаще приходят в индустрию. К примеру, Марк Кьюбан, ранее критиковавший биткоин, теперь активно инвестирует в криптовалюты.

«Это ничем не отличается от инвестирования в акции, облигации и другие активы. Мои технологические акции показали худшие результаты, чем моя криптовалюта», - сказал он Forbes.

Занимающийся недвижимостью миллиардер Джон Собрато сообщил, что инвестирует не напрямую в цифровые валюты, а в ориентированный на них фонд компании Andreessen Horowitz. По его словам, так он вовлекается в индустрию, избегая «перегрева мозга от участия в классе активов, который не понимаешь».

Эксперты считают, что миллиардеры идеально подходят для экспериментов с криптовалютами и обладают ресурсами для этого:

«Они не так обеспокоены тем, что произойдет с ценой биткоина в следующем месяце».



