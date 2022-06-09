Финансовые новости
- |
- 09.06.22
- |
- 20:05
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Банки та банківські технології
Нафта, бензин, автогаз
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Forbes: почти 30% миллиардеров инвестируют в криптовалюты
15:59 09.06.2022 |
Американский Forbes опросил 65 «самых богатых людей мира» и выяснил, что почти 30% из них инвестируют в криптоактивы.
Издание указало, что этот показатель выше, чем у инвесторов, не обладающих миллиардным состоянием.
Около 18% опрошенных сообщили, что держат не менее 1% своего состояния в криптовалютах. Большинство из них инвестируют в индустрию в качестве эксперимента.
80% вложившихся в криптовалюты миллиардеров заявили, что инвестировали менее одной десятой своего состояния. 3,2% респондентов вложили более половины состояния в цифровые активы.
Еще 10% заявили, что не инвестировали в криптовалюты напрямую, а поддержали ориентированные на индустрию компании.
Один из участников опроса СЕО биржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид сообщил, что от 76% до 100% его капитала в размере $20,6 млрд находится в криптоактивах.
Миллиардеры все чаще приходят в индустрию. К примеру, Марк Кьюбан, ранее критиковавший биткоин, теперь активно инвестирует в криптовалюты.
«Это ничем не отличается от инвестирования в акции, облигации и другие активы. Мои технологические акции показали худшие результаты, чем моя криптовалюта», - сказал он Forbes.
Занимающийся недвижимостью миллиардер Джон Собрато сообщил, что инвестирует не напрямую в цифровые валюты, а в ориентированный на них фонд компании Andreessen Horowitz. По его словам, так он вовлекается в индустрию, избегая «перегрева мозга от участия в классе активов, который не понимаешь».
Эксперты считают, что миллиардеры идеально подходят для экспериментов с криптовалютами и обладают ресурсами для этого:
«Они не так обеспокоены тем, что произойдет с ценой биткоина в следующем месяце».
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Профильный комитет рекомендует отменить льготы на импорт товаров, в том числе на авто, с 1 июля
|НКЦБФР разрешила в период войны закрытые выпуски ценных бумаг
|Арахамия помогает российскому миллиардеру Абрамовичу оменить в суде санкции, - The Times
|Европарламент рекомендовал дать Украине статус кандидата на вступление в ЕС
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Депозитные ставки для физлиц 09.06.22
|Евро 9 июня ускорил рост относительно доллара на итогах заседания ЕЦБ
|Forbes: почти 30% миллиардеров инвестируют в криптовалюты
|Азиатские биржи 9 июня закрылись в основном в минусе
|Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов 08.06.22
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 09.06.22
Это интересно
|Представлена система Apple CarPlay нового поколения
|Buick показал кроссовер с 30-дюймовым экраном
|После громкого скандала почтовая служба США переходит на электровелосипеды
|Apple обновила 13-дюймовый MacBook Pro — новый процессор Apple M2 и старый дизайн с Touch Bar
|Представлен новый MacBook Air — 13,6-дюймовый экран с «чёлкой», чип Apple M2 и быстрая зарядка MagSafe
|Apple анонсировала компьютерный процессор M2 с более мощной встроенной графикой
|Apple представила iOS 16 — настраиваемый экран блокировки, улучшения в iMеssage и другое