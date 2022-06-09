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Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов 08.06.22
11:40 09.06.2022 |
Нацбанк Украины (НБУ) приводит данные о регулировании ликвидности банков на 8 июня.
|Дата
|Объем привлеченных средств через постоянно действующую линию проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов овернайт, млн грн (%)
|Объем привлеченных средств путем проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов, млн грн (%, дней)
|06.06
|174413.0 (23.0)
|-
|07.06
|157455.0 (23.0)
|-
|08.06
|148940.0 (23.0)
|-
Данные НБУ
По материалам:
Интерфакс-Украина
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