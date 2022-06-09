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Цена золота слабо колеблется 9 июня на неоднозначном внешнем фоне
09:12 09.06.2022 |
Цена на золото в четверг утром незначительно колеблется под влиянием неоднозначных факторов, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.43 EET цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,5 доллара, или на 0,3% - до 1856 долларов за тройскую унцию. Чуть раньше цена символически росла. Июльский фьючерс на серебро дорожает на 0,1% - до 22,117 доллара за унцию.
С одной стороны, инвесторы предпочитают покупать драгоценный металл в качестве актива-убежища в условиях высокой инфляции. В пятницу ожидается публикация статистики по потребительским ценам в США за май. Аналитики полагают, что годовой показатель остался на уровне предыдущего месяца в 8,3%, а месячный - вырос до 0,7% с 0,3%.
С другой стороны, стоимость золота сдерживается ростом доходности десятилетних (US Treasuries) - до 3,04% с уровня предыдущего закрытия в 3,029%.
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