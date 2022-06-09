Правительство привязало ставку ОВГЗ для финансирования бюджета Нацбанком к учетной

Ставка доходности военных облигаций внутреннего госзайма, через которые Нацбанк Украины финансирует бюджет, будет привязана к учетной ставке, тогда как до последнего времени она составляла 11% годовых.

"Плавающая ставка, которая исчисляется исходя из среднего значения учетной ставки Национального банка за годовой период, который заканчивается первого числа месяца, предшествующего месяцу осуществления очередных купонных выплат и начинается первого числа этого же месяца предыдущего года", - говорится в постановлении Кабинета министров №659 от 7 июня, опубликованном на сайте правительства.

Ранее, постановлением от 13 мая, Кабмин увеличил предельный срок обращения этих бумаг с 15 до 30 лет.

Остальные условия оставлены без изменений: номинал - 1 тыс. грн, купонный период - один год, объем выпуска - до 400 млн грн.

Как сообщалось, Нацбанк с 3 июня повысил учетную ставку с 10% до 25% годовых, ожидая, что Минфин вслед увеличит доходность ОВГЗ. Однако Минфин пока отказался это делать, сохранив ставки на рыночных аукционах в диапазоне от 9,5% до 11,5% годовых в зависимости от срока размещения. Это привело к падению объемов продаж до 0,8 млрд грн.

Нацбанк с начала войны приобрел военных облигаций на 120 млрд грн, тогда как рыночный объем заимствований составил 93,27 млрд грн, а общее финансирование госбюджета за это время - 411,88 млрд грн.

