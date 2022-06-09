Иена продолжает падать 9 июня, евро стабилен, так как все внимание на заседание ЕЦБ

Иена упала до 20-летнего минимума по отношению к доллару в четверг, хотя большинство основных валютных пар торговались осторожно в преддверии долгожданного заседания Европейского центрального банка, которое должно дать представление о его планах ужесточения денежно-кредитной политики.

ЕЦБ почти наверняка отметит прекращение своей долгосрочной программы покупки активов в конце этого месяца и пообещает повышение ставки в июле, но масштабы и темпы ужесточения неясны.

Растут слухи о том, что раскаленная инфляция в еврозоне может подтолкнуть ЕЦБ к началу кампании по повышению ставок с значительного повышения ставки на 50 базисных пунктов.

Курс евро в четверг почти не изменился на уровне $1,07130, а на этой неделе он практически не изменился.

В случае, если президент ЕЦБ Кристин Лагард «склоняется к более ястребиному движению процентной ставки в будущем, это даст толчок курсу евро к доллару», - сказала Кэрол Конг, валютный стратег из Commonwealth Bank of Australia.

«Я не думаю, что сегодняшнее повышение ставки очень вероятно, поскольку ЕЦБ много говорил о последовательности действий и заявил, что прекратит покупку активов до повышения процентных ставок, но, учитывая, что инфляция находится на рекордно высоком уровне, а экономическое обоснование Повышение ставки есть, я бы не исключала полностью", - добавила она.

Объявления о политике должны быть представлены в 11:45 по Гринвичу, а пресс-конференция запланирована на 12:30 по Гринвичу.

В других местах иена продолжила падение, упав до нового 20-летнего минимума в 134,56 иены за доллар в начале торгов.

Он приближается к отметке 135,20, достигнутой 31 января 2002 г., и к прорыву, который будет самым низким с октября 1998 г.

Он также торгуется на уровне 143,72 за евро, что является минимумом за семь с половиной лет.

Курс иены сдерживается ростом процентных ставок во всем мире, в то время как Банк Японии по-прежнему придерживается строгой стимулирующей политики, равно как и сокращающееся положительное сальдо счета текущих операций Японии.

Фунт стерлингов оставался стабильным на уровне 1,2534 доллара, а дружественный к риску австралийский доллар был немного мягче на уровне 0,7178 доллара, что соответствует снижению фондовых рынков. [МКТС/ГЛОБ]

Индекс доллара был немного выше на уровне 102,59.

В криптовалютах биткойн продолжает вращаться вокруг уровня 30 000 долларов, как это было в течение последних нескольких недель. В четверг он торговался на уровне 30 200 долларов.