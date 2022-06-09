Азиатские акции падают 9 июня, доходность облигаций растет, поскольку инвесторы ждут ЕЦБ

Азиатские акции упали, доходность облигаций США выросла, так как инвесторы обеспокоены перспективами дальнейшего повышения ставок в преддверии ключевого заседания Европейского центрального банка, которое состоится сегодня.

Но перед заседанием, на котором ЕЦБ должен завершить свою программу покупки активов и подать сигнал о повышении ставок для борьбы с ростом инфляции, действия на азиатской сессии были относительно приглушенными, поскольку многие инвесторы держались в стороне.

«Это классическое поведение цены перед собранием центрального банка. Спекулировать сейчас на чем-то другом, кроме часового или внутридневного периода, в данный момент не имеет особого смысла», - сказал Мэтт Симпсон, старший рыночный аналитик. в City Index в Сиднее.

«Это самая захватывающая встреча с тех пор, как (Кристин Лагард) была у руля, с тех пор, как Драги был здесь -« чего бы это ни стоило »».

Обеспокоенность европейской инфляцией добавили данные, показавшие, что экономика еврозоны росла намного быстрее в первом квартале, чем в предыдущие три месяца, несмотря на войну в Украине.

Поскольку инвесторы догадываются о масштабах и темпах ужесточения политики ЕЦБ, они также ждут в пятницу данных о потребительских ценах в США, которые, по словам Белого дома, будут "повышены". Согласно опросу Reuters, экономисты ожидают, что годовая инфляция составит 8,3%.

В то время как азиатские фондовые рынки выросли примерно на 8% по сравнению с почти двухлетним минимумом, достигнутым в прошлом месяце, инвесторы по-прежнему обеспокоены тем, что ужесточение политики центрального банка для контроля над инфляцией может вызвать замедление экономического роста.

На утренних торгах самый широкий индекс акций Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI за пределами Японии снизился на 0,39%, отслеживая потери американских акций на предыдущей сессии.

Австралийские акции упали на 1,19%, а сеульский KOSPI подешевел на 0,64%, хотя гонконгский Hang Seng вырос менее чем на 0,2%, а китайские акции класса А остались без изменений.

В Японии фондовый индекс Nikkei также не изменился.

За ночь индекс Dow Jones Industrial Average упал на 0,81%, S&P 500 - на 1,08%, а Nasdaq Composite - на 0,73%.

«За последние две недели торговля велась в очень узком диапазоне, а также на очень низких объемах», - отмечают аналитики ING.

«Предыдущие случаи торговли в этом диапазоне на малых объемах обычно предшествовали резкому падению», - предупредили они, добавив, что заседание ЕЦБ и пятничные данные о ценах в США, вероятно, стали «катализаторами более медвежьего прогноза».

Ожидание данных о ценах в США также повлияло на казначейские облигации США, доходность которых выросла после слабого аукциона 10-летних облигаций в среду.

Доходность 10-летних облигаций США выросла в четверг до 3,0548% по сравнению с закрытием в США на уровне 3,029% в среду, а доходность двухлетних облигаций выросла до 2,8027% по сравнению с закрытием в США на уровне 2,774%.

Рост доходности поддержал доллар, особенно по отношению к иене, которая упала до 20-летнего минимума 134,56. Японская валюта оказалась под давлением растущего расхождения в политике, при этом Банк Японии остается одним из немногих мировых центральных банков, придерживающихся «голубиной» позиции.

Глобальный индекс доллара был немного выше на уровне 102,6, а евро не изменился перед заседанием ЕЦБ на уровне 1,0712 доллара.

Цены на сырую нефть продолжили рост, поднявшись до самого высокого уровня за три месяца в надежде на высокий спрос в США и восстановление в Китае после ослабления ограничений на COVID-19.

Мировая эталонная нефть марки Brent торговалась на уровне $123,83 за баррель, что на 0,2% больше за день. Американская нефть прибавила 0,17% до 122,32 доллара.

Золото, чувствительное к повышению ставок, но рассматриваемое как инфляционное преимущество, было слабее. Спотовое золото потеряло 0,1% до 1851,35% за унцию.