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Фондовые индексы США упали 8 июня из-за роста доходности казначейских облигаций США выше 3%
07:54 09.06.2022 |
Фондовые индексы США упали в среду, поскольку доходность казначейских облигаций превысила психологически важный уровень в 3%, а цены на нефть подскочили, что усилило опасения по поводу инфляции и перспектив процентных ставок.
S&P 500 упал более чем на 1% в результате широкой распродажи, прервав двухдневную серию побед.
Одним из самых больших препятствий стало падение акций Intel Corp на 5,3% после того, как Citi второй раз за неделю понизил оценку производителя чипов. Citi указал на неопределенность в отношении спроса на персональные компьютеры и предсказал, что компания может предварительно объявить о более слабых, чем ожидалось, доходах за второй квартал. Акции других чипов также упали.
Цены на сырую нефть марки Brent поднялись выше 123 долларов за баррель и достигли 13-недельного максимума, в то время как индекс Dow Jones для транспортных компаний упал на 3,8%, что значительно отстает от других основных индексов за день. Энергетический сектор S&P 500 был единственным сектором, который закрылся выше.
«Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла более чем на 3%. Вероятно, это одна из причин, по которой мы сегодня наблюдаем просадку на рынке», - сказал Роберт Павлик, старший портфельный менеджер Dakota Wealth в Фэрфилде, штат Коннектикут.
«Этот уровень - то, на чем сосредоточены люди, потому что он представляет собой увеличение процентных ставок и отражение инфляции и волатильности рынка».
Доходность эталонных 10-летних казначейских облигаций США выросла после того, как министерство финансов США обнаружило вялый спрос на продажу 10-летних облигаций. Рост процентных ставок, как правило, негативен для акций.
Индекс Dow Jones Industrial Average упал на 269,24 пункта, или 0,81%, до 32 910,9 пункта; S&P 500 потерял 44,91 пункта, или 1,08%, до 4115,77 пункта; а Nasdaq Composite упал на 88,96 пункта, или 0,73%, до 12 086,27 пункта.
Инвесторы также проявляют осторожность в преддверии выхода данных по потребительским ценам в США в пятницу утром. Ожидается, что в отчете будет показано, что инфляция в мае оставалась высокой, хотя базовые потребительские цены, за исключением нестабильных продуктов питания и энергетического сектора, вероятно, снизились в годовом исчислении.
Ожидается, что Федеральная резервная система США будет повышать ставки на 50 базисных пунктов на каждом из своих июньских и июльских заседаний, а аналогичный шаг, вероятно, произойдет и в сентябре в целях борьбы с инфляцией.
Количество падающих выпусков на NYSE превышало число растущих в соотношении 2,78 к 1; на Nasdaq соотношение 1,33 к 1 благоприятствовало снижению.
S&P 500 показал три новых 52-недельных максимума и 29 новых минимумов; Nasdaq Composite зафиксировал 36 новых максимумов и 70 новых минимумов.
Объем торгов на биржах США составил 10,62 млрд акций по сравнению со средним показателем в 12,26 млрд акций за всю сессию за последние 20 торговых дней.
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