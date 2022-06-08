Причин для резкого роста курса нет - председатель правления ПриватБанка

В ПриватБанке не видят причин резкого роста курса до 40-50 грн/$.

Об этом сообщил председатель правления ПриватБанка Герхард Беш в интервью, передает Укринформ.

«Трудно сказать (прогнозировать курс - ред.), ведь мы не понимаем, каким может быть спрос, поскольку населению и бизнесу до сих пор запрещено свободно покупать валюту. С другой стороны, я не вижу никаких причин для резкого роста курса не только до 50 грн/$, но даже до 40 грн/$.», - сказал Беш.

По его словам, банк решил не спешить и не менять существенно внутренние курсы в первые дни после решения Нацбанка о снятии ограничений курса по продаже валюты на наличном рынке.

«На рынке был очень серьезный ажиотаж, поэтому мы хотели проследить за его реакцией и уже потом, когда ситуация стабилизировалась, и курсообразование перестало быть спекулятивным, тоже начали приближаться к рыночным уровням. В общем, я считаю, что Нацбанк поступил правильно. С момента введения первых ограничений прошло три месяца. Постепенное движение к рыночному курсообразованию - это важный шаг для того, чтобы удерживать стабильную всю банковскую систему. Не говоря уже о том, что это очень важно для экономики в целом», - подчеркнул председатель правления ПриватБанка.

Как сообщал Укринформ, Нацбанк с 21 мая отменил ограничения на установление курса, согласно которому банки могут продавать наличную иностранную валюту населению.