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Банки больше не нуждаются в рефинансировании НБУ – эксперты
15:27 08.06.2022 |
Стоимость рефинансирования Национального банка выросла вместе с повышением учетной ставки, что делает такой инструмент непривлекательным для банков.
Об этом рассказали участники круглого стола, проведенного "Финансовым клубом".
Ставка рефинансирования НБУ в 27% распространяется не только на новые кредиты, но и часть действующих.
"Удорожание рефинанса сказывается на банках, которые в будущем будут брать рефинанс. И это повышает стоимость рефинанса по тем кредитам, по которым была плавающая ставка. И по которым банки не зафиксировали ставку из-за процентного свопа с НБУ. Мы не ожидаем до конца военного положения вывода банков с рынка, но это усложняет для некоторых из них дальнейшую жизнь", - говорит финансовый аналитик группы ICU Михаил Демкив.
Объем рефинансирования в пятницу упал в семь раз - до 832 млн грн - за деньгами пришел только один банк.
"У нас депозитные сертификаты - на 180 млрд грн, а рефинансирование живых банков - около 115 млрд грн. Причем, большинство рефинансирования по плавающей ставке. То есть, оно тоже в моменте подорожало. И если мы все это составим по операциям с Нацбанком, то вся банковская система получит суммарный финансовый результат 0,5 млрд грн в месяц. Это нельзя назвать сверхприбылью банковской системы", - уверен начальник аналитического отдела Альфа-Банка Алексей Блинов.
"Банки пока не начали гасить рефинанс по тем кредитам, где ставка плавающая", - говорит Демкив.
Но скоро банки начнут возвращать НБУ средства.
"Следует ожидать уменьшения остатка рефинансирования. Потому фактически наша система в значительном профиците ликвидности. И есть стимул для банков возвращать рефинансирование, к тому же, деньги в системе есть", - говорит директор департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ Владимир Лепушинский.
Однако он предупреждает, что не все банки имеют значительный профицит ликвидности.
"Учитывая, что банковский рынок конкурентен, открыть счет в банке легко, то перетоки ликвидности между банками, миграция вкладчиков потенциально может быть значительной, поэтому в целом по системе ситуация будет выравниваться, повышаться ставки, но с разной скоростью. В итоге мы получим более высокие ставки по всей банковской системе", - ожидает Лепушинский.
Напомним, в прошлую пятницу Национальный банк выдал кредит рефинансирования только одному банку. Общая сумма займа для восстановления ликвидности составила 832 млн. грн. НБУ с пятницы начал рефинансировать банки под 27%.
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