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Курс евро 8 июня перешел к росту против доллара на статистике по еврозоне
14:01 08.06.2022 |
Курс евро в среду днем перешел к росту по отношению к доллару на статданных по ВВП еврозоны, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.29 EET курс евро к доллару рос до 1,071 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0699 доллара. Курс доллара к иене рос до 133,86 иены с уровня предыдущего закрытия в 132,58 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) увеличивался на 0,15%, до 102,47 пункта.
Европейская валюта в среду днем получает поддержку за счет статданных по еврозоне Так, ВВП 19 стран еврозоны, по окончательной оценке, в первом квартале 2022 года вырос на 5,4% в годовом выражении и на 0,6% - в квартальном. Аналитики ожидали сохранения показателей на уровне предыдущей оценки: рост на 5,1% в годовом выражении и на 0,3% - в квартальном.
Одним из главных событий для инвесторов на этой неделе остается заседание Европейского центробанка, итоги которого будут опубликованы в четверг.
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