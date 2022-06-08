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В PayPal появится функция перевода криптовалюты на другие кошельки
11:30 08.06.2022 |
Компания PayPal планирует добавить новые функции для проведения криптовалютных операций. Ключевым изменением станет возможность перевода токенов в другие криптокошельки. Об этом пишет The Block.
Новая функция позволит переводить только поддерживаемые криптовалюты - Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash и Litecoin. Перечень доступных внешних сервисов не уточняется, однако разработчики заявили, что в их число входят биржевые аккаунты. Также с помощью PayPal можно будет переводить криптовалюту и другим пользователям.
«Добавление функций отправки и получения криптовалюты - это ещё один шаг на пути к созданию более инклюзивной и эффективной финансовой системы. Мы рады подключить клиентов PayPal к другим кошелькам и биржам. В ближайшие месяцы мы продолжим развёртывание новых криптовалютных услуг и продуктов», - заявил старший вице-президент компании Жозе Фернандес де Понте.
Нововведение стало продолжением плановой стратегии PayPal по интеграции криптовалют в свою систему. В апреле гендиректор компании Дэн Шульман заявил, что финансовый сервис изучает возможность разработки стейблкоина, обеспеченного долларом США.
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