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Золото дешевеет 8 июня на росте доходности американских гособлигаций
10:50 08.06.2022 |
Цена на золото в среду утром снижается под давлением растущей доходности казначейских гособлигаций США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.32 EET цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 1,85 доллара, или на 0,1%, до 1850,25 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дешевел на 0,31% - до 22,108 доллара за унцию.
На рынке золота в среду утром наблюдается отрицательная динамика, чему способствует рост доходности гособлигаций США (US Treasuries) до 3,007% с уровня предыдущего закрытия в 2,97%.
Кроме того, давление на драгоценный металл оказывает более дорогой доллар. Так, индекс доллара растет на 0,23%, до 102,55 пункта.
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