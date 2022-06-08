Золото дешевеет 8 июня на росте доходности американских гособлигаций

Цена на золото в среду утром снижается под давлением растущей доходности казначейских гособлигаций США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.32 EET цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 1,85 доллара, или на 0,1%, до 1850,25 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дешевел на 0,31% - до 22,108 доллара за унцию.

На рынке золота в среду утром наблюдается отрицательная динамика, чему способствует рост доходности гособлигаций США (US Treasuries) до 3,007% с уровня предыдущего закрытия в 2,97%.

Кроме того, давление на драгоценный металл оказывает более дорогой доллар. Так, индекс доллара растет на 0,23%, до 102,55 пункта.