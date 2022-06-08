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Иена падает 8 июня, поскольку Европа готовится к повышению ставок
08:11 08.06.2022 |
Иена достигла нового 20-летнего минимума по отношению к доллару в среду и упала до семилетнего минимума по отношению к евро, так как трейдеры ожидали заседания Европейского центрального банка, который, вероятно, оставит Японию в одиночестве среди других стран, придерживающихся сверхмягкой денежно-кредитной политики.
ЕЦБ заседает в четверг, и рынки ожидают, что он, по крайней мере, заложит основу для быстрого повышения ставок, если не начнет их с небольшого повышения.
Ожидается, что Федеральная резервная система США повысит базовую ставку по фондам на 50 базисных пунктов на следующей неделе и еще раз в июле, но официальные лица Банка Японии не дали никаких признаков отказа от адаптивных настроек.
Соответственно, иена потеряла более 4,5% с 127,09 за доллар до 133,22 за восемь сессий, сильно упав на кроссах, поскольку инвесторы видят, как стремительно растущие потребительские цены вынуждают центральные банки по всему миру ограничивать спрос быстрыми повышениями.
В последний раз иена торговалась на уровне 133,02 за доллар. Он упал более чем на 6% за 10 сессий до семилетнего минимума в 96,12 за австралийский доллар, ускорив падение после неожиданно большого повышения ставок в Австралии во вторник.
Евро падает 10 сессий подряд, это самая длинная полоса неудач за восемь месяцев, и в начале азиатских торгов он достиг семилетнего минимума на отметке 142,36.
«Дифференциал доходности по-прежнему в пользу доллара США, при этом пара USD/JPY пробила отметку 132», - сказал Мэтт Симпсон, старший рыночный аналитик брокерской компании City Index.
«Совершенно очевидно, что Банк Японии предпочитает защищать контроль над кривой доходности более слабой валюте», - сказал он. «135 - следующая крупная отметка на песке - максимум февраля 2002 года».
Другие шаги в Азии были довольно скромными, поскольку трейдеры ждут данных ЕЦБ и данных по инфляции в США, которые должны быть опубликованы в пятницу. Доллар стабилизировался после небольшого падения в соответствии с доходностью США накануне.
Он был немного тверже по отношению к чувствительным к риску австралийскому и новозеландскому доллару, оставив австралийский доллар на уровне 0,7223 доллара, а киви на уровне 0,6473 доллара.
Евро немного снизился до 1,0689 доллара, а фунт стерлингов колебался на уровне 1,2575 доллара.
«С количественным ужесточением, заменяющим количественное смягчение, и повышением ставок ФРС этим летом на 100 базисных пунктов вы покупаете облигации и продаете доллар на свой страх и риск», - сказал стратег Societe Generale Кит Джакс.
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