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Азиатские фондовые индексы растут, поскольку инвесторы взвешивают влияние ястребиных планов центробанков
08:01 08.06.2022 |
Азиатские акции выросли в среду, чему способствовало ралли на Уолл-стрит, но рост сдерживался опасениями, что агрессивное ужесточение политики центральных банков задушит глобальный рост и повысит риск стагфляции.
Всемирный банк во вторник снизил свой прогноз глобального роста почти на треть до 2,9% на 2022 год, предупредив, что вторжение России в Украину усугубило ущерб от пандемии COVID-19, и многие страны столкнулись с рецессией.
Тем не менее, фондовые индексы США выросли второй день подряд, подняв настроение в Азии.
Самый широкий индекс акций Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI за пределами Японии вырос на 1,15%, компенсировав большую часть потерь на предыдущей сессии, в то время как японский индекс Nikkei 225 вырос на 1%.
Австралийский индекс S&P/ASX 200 вырос на 0,72%, восстановив половину своего падения во вторник после того, как центральный банк неожиданно повысил процентные ставки на максимум за 22 года и отметил, что грядет ужесточение.
Ожидается, что центральный банк Индии также повысит ставки позже в тот же день в попытке укротить высокие цены, при этом предполагается дальнейшее повышение ставок.
В четверг состоится заседание Европейского центрального банка, и рынки ожидают, что он, по крайней мере, заложит основу для быстрого повышения ставок, если не начнет их с небольшого повышения.
«Я думаю, что повышение со стороны центральных банков или предварительная загрузка на самом деле позитивны, потому что это позволит нам обуздать инфляционное давление», - сказал Трин Нгуен, старший экономист Natixis в Гонконге, добавив, что рынки могут корректироваться после вторника. чрезмерная реакция».
«Но я бы не сказал, что это разворот, если только изменение данных не скажет нам об обратном», - сказал Нгуен.
Министр финансов США Джанет Йеллен заявила сенаторам во вторник, что она ожидает, что инфляция останется высокой, и администрация Байдена, вероятно, повысит прогноз инфляции на этот год в размере 4,7% в своем бюджетном предложении.
Китайские акции были поддержаны надеждами на то, что их экономика постепенно восстанавливается после ослабления строгих ограничений на COVID-19. Гонконгский индекс Hang Seng вырос на 1,22%, а базовый индекс Китая CSI300 вырос на 0,47%.
«Отскок в отношении к риску связан с более позитивным настроем Китая, где перспективы должны улучшиться по мере ослабления ограничений Covid, а государственные банки вынуждены снова увеличить кредитование», - сказал Стивен Иннес, управляющий партнер SPI Asset Management. в примечании.
Что касается валют, иена достигла нового 20-летнего минимума по отношению к доллару на отметке 133 и упала до семилетнего минимума по отношению к евро, поскольку трейдеры ожидали заседания ЕЦБ, которое, вероятно, оставит Японию в одиночестве среди своих основных конкурентов, придерживающихся ультра легкая денежная политика.
Ожидается, что Федеральная резервная система США поднимет базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов на следующей неделе и еще раз в июле.
Доходность 10-летних облигаций США составила 2,992%, снизившись с четырехнедельного максимума в 3,064% во вторник после того, как Target Corp (NYSE:TGT) предупредила об избыточных запасах и заявила, что снизит цены, предлагая некоторое облегчение тем, кто думает инфляция может достичь пика.
Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,11% до 120,72 доллара за баррель, а фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate CLc1 прибавили 0,23% до 119,66 доллара.
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