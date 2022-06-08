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Американские индексы выросли 7 июня на росте акций технологических и энергетических компаний
07:51 08.06.2022 |
Американские акции выросли поздно вечером во вторник и закрылись выше второй день подряд, поскольку акции технологических и энергетических компаний выросли, в то время как предупреждение Target Corp об избыточных запасах оказало давление на розничные акции на протяжении большей части сессии.
Акции Apple Inc выросли на 1,8%, несмотря на новость о том, что компания должна изменить разъем на iPhone, продаваемых в Европе, к 2024 году после того, как страны ЕС и законодатели согласились на единый порт зарядки для мобильных телефонов, планшетов и камер.
Технологический индекс S&P 500 вырос на 1% и дал эталонному индексу самый большой рост. Акции Microsoft Corp прибавили 1,4%.
Индекс энергетического сектора S&P 500 подскочил на 3,1% и закрылся на самом высоком уровне с 2014 года, когда цены на нефть резко выросли.
В то же время акции Target Corp упали на 2,3% после того, как ритейлер заявил, что ему придется предлагать более глубокие скидки и сокращать запасы дискреционных товаров.
Торговля акциями была нестабильной, индексы падали в начале дня, но рынок восстанавливается после недавних резких потерь.
В последнее время «у нас был хороший отскок... и в целом инвесторы сейчас чувствуют себя лучше. Но рынок сильно колеблется, как мы видели весь год», - сказал Тим Гриски, старший портфельный стратег Ingalls. и Снайдер в Нью-Йорке.
«В какой-то момент мы достигнем дна, и рынок пойдет вверх. Нам трудно поверить, что это произойдет в ближайшее время, учитывая ряд фундаментальных проблем, нависших над рынком», - сказал он. «Конечно, то, что мы видели сегодня от Target, не является хорошей новостью с точки зрения потребителя».
Однако доходность долгосрочных казначейских облигаций США упала после новостей о Target, поскольку это породило некоторые спекуляции о том, что худшая инфляция может быть в прошлом.
Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 264,36 пункта, или 0,8%, до 33 180,14 пункта, S&P 500 прибавил 39,25 пункта, или 0,95%, до 4160,68 пункта, а Nasdaq Composite прибавил 113,86 пункта, или 0,94%, до 12 175,23 пункта.
Акции Walmart упали на 1,2%, а розничный индекс S&P снизился на 1%.
Ожидается, что данные по потребительским ценам, опубликованные в пятницу, покажут, что инфляция в мае оставалась высокой, хотя базовые потребительские цены, не учитывающие волатильность продовольственного и энергетического секторов, вероятно, снизились в годовом исчислении.
Не все ритейлеры были в минусе. Акции Kohl's Corp подскочили на 9,5% после того, как стало известно, что сеть универмагов вступила в эксклюзивные переговоры с оператором розничных магазинов Franchise Group Inc по поводу потенциальной продажи, которая оценивается почти в 8 миллиардов долларов.
Количество растущих выпусков на NYSE превышало количество падающих в соотношении 2,36 к 1; на Nasdaq соотношение 1,69 к 1 благоприятствовало росту.
S&P 500 показал 3 новых 52-недельных максимума и 30 новых минимумов; Nasdaq Composite зафиксировал 35 новых максимумов и 121 новый минимум.
Объем на биржах США составил 10,38 млрд акций по сравнению со средним показателем в 12,50 млрд за полную сессию за последние 20 торговых дней.
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