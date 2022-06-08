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НБУ ожидает сокращения долга по рефинансированию после повышения учетной ставки до 25%
23:11 07.06.2022 |
Нацбанк прогнозирует снижение задолженности банков по рефинансированию после повышения учётной ставки на 15 п.п. - до 25% годовых, сообщил директор департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ Владимир Лепушинский.
"Стоит ожидать снижения рефинансирования, потому что у нас система в значительном профиците ликвидности. Есть стимул для банков возвращать рефинансирование, тем более что деньги в системе есть", – сказал он в ходе круглого стола организованного агентством "Финансовый клуб" во вторник.
По словам ассоциированного эксперта "CASE Украина", экс-замдиректора департамента финстабильности Национального банка Украины (НБУ) Евгения Дубогрыза, в настоящее время такая задолженность, в значительном объеме с плавающей ставкой, привязанной к учетной, достигает 145 млрд грн, что составляет 10% от суммы банковского фондирования.
Дубогрыз отметил, что одновременно объемы покупки банками депсертификатов овернайта превышают эту сумму на 40 млрд грн.
В свою очередь Лепушинский указал, что повышение учетной ставки существенно не повлияет на кредитование, так как в текущих условиях кредитование предоставляется преимущественно в рамках госпрограмм и пока таким и останется.
"У нас сейчас кредитования нет, кроме государственных программ, кроме государственных банков и кроме каких-то точечных кредитов на оборону. Что его нет при 10%, что его нет при 25%", – сказал представитель НБУ.Кроме того, во время кризисных ситуаций вкладчики чаще несут свои средства в госбанки, за счет чего последние имеют больше дешёвого ресурса, добавил он.
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