НБУ ожидает сокращения долга по рефинансированию после повышения учетной ставки до 25%

Нацбанк прогнозирует снижение задолженности банков по рефинансированию после повышения учётной ставки на 15 п.п. - до 25% годовых, сообщил директор департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ Владимир Лепушинский.

"Стоит ожидать снижения рефинансирования, потому что у нас система в значительном профиците ликвидности. Есть стимул для банков возвращать рефинансирование, тем более что деньги в системе есть", – сказал он в ходе круглого стола организованного агентством "Финансовый клуб" во вторник.

По словам ассоциированного эксперта "CASE Украина", экс-замдиректора департамента финстабильности Национального банка Украины (НБУ) Евгения Дубогрыза, в настоящее время такая задолженность, в значительном объеме с плавающей ставкой, привязанной к учетной, достигает 145 млрд грн, что составляет 10% от суммы банковского фондирования.

Дубогрыз отметил, что одновременно объемы покупки банками депсертификатов овернайта превышают эту сумму на 40 млрд грн.

В свою очередь Лепушинский указал, что повышение учетной ставки существенно не повлияет на кредитование, так как в текущих условиях кредитование предоставляется преимущественно в рамках госпрограмм и пока таким и останется.

"У нас сейчас кредитования нет, кроме государственных программ, кроме государственных банков и кроме каких-то точечных кредитов на оборону. Что его нет при 10%, что его нет при 25%", – сказал представитель НБУ.

Кроме того, во время кризисных ситуаций вкладчики чаще несут свои средства в госбанки, за счет чего последние имеют больше дешёвого ресурса, добавил он.