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Золото дорожает 7 июня на фоне снижения доходности американских госбондов
20:37 07.06.2022 |
Цена на золото во вторник вечером растет на фоне снижения доходности американских госбондов, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 19.40 EET цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 10,65 доллара, или на 0,58%, до 1854,45 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дорожал на 0,64% - до 22,233 доллара за унцию.
Доходность десятилетних гособлигаций США (US Treasuries) снижалась до 2,979% с уровня предыдущего закрытия в 3,038%. Гособлигации США являются альтернативной золоту инвестицией, поэтому их котировки, как правило, имеют разнонаправленную динамику.
Также инвесторы прибывают в ожидании заседаний крупных центробанков. В четверг состоится заседание Европейского центрального банка, а на следующей неделе пройдут заседания Федеральной резервной системы США, Банка Англии и Банка Японии. При этом спрос на золото растет в свете рисков стагфляции.
"Недавний всплеск инфляции в Европе и США говорит о том, что спрос на драгоценные металлы может сохраняться еще некоторое время", - приводит агентство Блумберг слова менеджера по развитию бизнеса и отраслевым исследованиям Gold Corporation Александра Камерона (Alexander Cameron).
Также позитивное влияние на котировки золота оказывает ослабление доллара, индекс которого во вторник вечером (курс к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижается на 0,07%, до 102,36 пункта.
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