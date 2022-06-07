Спрос на военные облигации упал ниже 1 миллиарда после отказа Минфина от повышения ставок

|Номер аукциона
|80*
|81*
|82*
|Код выпуска облигаций
|Первичное размещение UA4000225981
|Доразмещение UA4000225940
|Доразмещение UA4000225908
|Номинальная стоимость
|1000
|1000
|1000
|Количество выставленных облигаций, шт,
|Дата размещения
|07.06.2022
|07.06.2022
|07.06.2022
|Дата оплаты за приобретенные облигации
|08.06.2022
|08.06.2022
|08.06.2022
|Дата оплаты процентов
|26.10.2022
|Дата оплаты процентов
|26.04.2023
|Дата оплаты процентов
|25.10.2023
|Размер купонного платежа на одну облигацию
|-
|-
|57.50
|Номинальный уровень доходности. %
|9.50
|10.00
|11.50
|Срок обращения (дней)
|91
|217
|504
|Дата погашения
|07.09.2022
|11.01.2023
|25.10.2023
|Объем поданных заявок (по номинальной стоимости)
|34 060 000
|810 187 000
|11 519 000
|Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости)
|34 060 000
|810 187 000
|11 519 000
|Общий объем выпуска (по номинальной стоимости)
|34 060 000
|2 600 280 000
|4 087 845 000
|Количество поданных заявок. шт
|21
|12
|7
|Количество удовлетворенных заявок. шт
|21
|12
|7
|Максимальный уровень доходности облигаций. %
|-
|-
|-
|Минимальный уровень доходности облигаций. %
|-
|-
|-
|Установленная доходность. %
|9.50
|10.00
|11.50
|Средневзвешенная доходность. %
|-
|-
|-
|Поступление в бюджет
|33 271 851.60
|764 719 305.56
|11 668 631.81
* - военные облигации
Данные: Минфин Украины