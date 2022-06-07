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НБУ увеличил предельные сроки расчетов по экспортно-импортным операциям до 120 дней
15:27 07.06.2022 |
Национальный банк Украины (НБУ) увеличил предельные сроки расчетов по экспортно-импортным операциям с 90 до 120 календарных дней для расширения возможности импорта и экспорта для украинского бизнеса в условиях войны, сообщила пресс-служба регулятора во вторник.
Соответствующие изменения приняты постановлением правления НБУ №113 от 7 июня, которое обнародовано на сайте центробанка и вступает в силу с 8 июня
Согласно сообщению, новые требования будут касаться операций резидентов по экспорту и импорту товаров, осуществлённых с 5 апреля 2022 года.
Указывается, что для операций, которые проводились до 5 апреля предельные сроки сохранятся на уровне 365 дней.
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