НБУ увеличил предельные сроки расчетов по экспортно-импортным операциям до 120 дней

Национальный банк Украины (НБУ) увеличил предельные сроки расчетов по экспортно-импортным операциям с 90 до 120 календарных дней для расширения возможности импорта и экспорта для украинского бизнеса в условиях войны, сообщила пресс-служба регулятора во вторник.

Соответствующие изменения приняты постановлением правления НБУ №113 от 7 июня, которое обнародовано на сайте центробанка и вступает в силу с 8 июня

Согласно сообщению, новые требования будут касаться операций резидентов по экспорту и импорту товаров, осуществлённых с 5 апреля 2022 года.

Указывается, что для операций, которые проводились до 5 апреля предельные сроки сохранятся на уровне 365 дней.

