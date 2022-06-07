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Международные резервы Украины в мае сократились на 7%, до $25,1 млрд – НБУ
15:56 07.06.2022 |
"По состоянию на 1 июня 2022 года международные резервы Украины, по предварительным данным, составили $25,1 млрд. По итогам мая они сократились на 7%, прежде всего из-за продажи валюты на межбанке, что частично компенсировано финансированием от международных бумаг", – пояснил регулятор.
Центробанк отмечает, что на динамике резервов в мае отразились операции по управлению госдолгом: общий объем платежей по обслуживанию и погашению государственного и гарантированного государством долга в инвалюте составил $144,8 млн в эквиваленте.
Уточняется, что из них $60,2 млн было направлено на погашение еврооблигаций.
Вместе с тем в мае валютные поступления в пользу правительства составили $1 млрд 66 млн в эквиваленте, в том числе EUR583,7 млн поступили от Всемирного банка, а EUR582,3 - от ЕС.
Кроме того, НБУ и правительство Украины выплатили в мае $68,6 млн в пользу Международного валютного фонда (МВФ).
На динамику резервов также повлияли операции НБУ на межбанке. В мае регулятор продал на валютном рынке $3,41 млрд и купил $56,4 млн.
Кроме того, на динамику показателя повлияла переоценка финансовых инструментов (изменение рыночной стоимости и курса гривни к иностранным валютам): в прошлом месяце их стоимость выросла на $63,1 млн в эквиваленте, свидетельствуют данные НБУ.
Регулятор также уточнил, что чистые международные резервы (ЧМР) Украины в мае сократились на $1,86 млрд, или на 11,1% - до $16,779 млрд.
Как сообщалось, на начало 2022 года международные резервы Украины составляли $30,941 млрд, чистые международные резервы(ЧМР) – $20,767 млрд.
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