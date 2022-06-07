Международные резервы Украины в мае сократились на 7%, до $25,1 млрд – НБУ

Международные резервы Украины по состоянию на 1 июня 2022 года, согласно предварительным данным, составили $25 млрд 100,7 млн (в эквиваленте), что на 7% меньше, чем на начало мая ($26,945 млрд), свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ), обнародованные во вторник.

"По состоянию на 1 июня 2022 года международные резервы Украины, по предварительным данным, составили $25,1 млрд. По итогам мая они сократились на 7%, прежде всего из-за продажи валюты на межбанке, что частично компенсировано финансированием от международных бумаг", – пояснил регулятор.

Центробанк отмечает, что на динамике резервов в мае отразились операции по управлению госдолгом: общий объем платежей по обслуживанию и погашению государственного и гарантированного государством долга в инвалюте составил $144,8 млн в эквиваленте.

Уточняется, что из них $60,2 млн было направлено на погашение еврооблигаций.

Вместе с тем в мае валютные поступления в пользу правительства составили $1 млрд 66 млн в эквиваленте, в том числе EUR583,7 млн поступили от Всемирного банка, а EUR582,3 - от ЕС.

Кроме того, НБУ и правительство Украины выплатили в мае $68,6 млн в пользу Международного валютного фонда (МВФ).

На динамику резервов также повлияли операции НБУ на межбанке. В мае регулятор продал на валютном рынке $3,41 млрд и купил $56,4 млн.

Кроме того, на динамику показателя повлияла переоценка финансовых инструментов (изменение рыночной стоимости и курса гривни к иностранным валютам): в прошлом месяце их стоимость выросла на $63,1 млн в эквиваленте, свидетельствуют данные НБУ.

Регулятор также уточнил, что чистые международные резервы (ЧМР) Украины в мае сократились на $1,86 млрд, или на 11,1% - до $16,779 млрд.

Как сообщалось, на начало 2022 года международные резервы Украины составляли $30,941 млрд, чистые международные резервы(ЧМР) – $20,767 млрд.