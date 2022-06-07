Венесуэла ужесточит контроль за биткоин-транзакциями

Национальное управление по криптоактивам и связанной с ними деятельностью Венесуэлы (Sunacrip) планирует усилить контроль за транзакциями с цифровыми валютами. Об этом со ссылкой на служебный документ сообщает Bitcoin Insider.

Таким образом ведомство намерено бороться с подозрительными операциями, совершаемыми с помощью неавторизованных криптовалютных бирж и финтех-платформ.

Декрет также предполагает включение различных директив FATF в рабочие процессы Sunacrip для выявления схем отмывания денег и финансирования терроризма.

По данными СМИ, документ уже подписал глава Sunacrip Хоселит Рамирес. Расследование деятельности неавторизованных платформ поручено Национальной группе финансовой разведки Венесуэлы. Клиентам подобных компаний может грозить штраф в размере $15 000, добавили в издании.

Эксперты не исключают, что новые правила окажут влияние на крупные криптобиржи, например Binance, не имеющие регистрации в Венесуэле. Во избежание санкций местным жителям придется переходить на менее популярные платформы.

На момент написания документ недоступен. Он также не опубликован в официальных СМИ, что является обязательной процедурой для подобного рода бумаг.

Ранее правительство Венесуэлы утвердило новый налог на транзакции с использованием цифровых и иностранных валют.

Напомним, глава Sunacrip Хоселит Рамирес с весны 2020 года внесен властями США в список самых разыскиваемых преступников. Наряду с другими высокопоставленными чиновниками Венесуэлы, включая президента Николаса Мадуро, его обвиняют в управлении «наркотеррористическим партнерством». За информацию о местонахождении Рамиреса объявлено вознаграждение $5 млн.