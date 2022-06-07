Фунт дешевеет к доллару на новостях о вотуме недоверия Джонсону

Курс фунта во вторник днем опускается к доллару до минимума за три недели на новостях по вотуму недоверия премьеру Великобритании Борису Джонсону, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.26 EET курс фунта опускался к доллару до 1,25 фунта с уровня предыдущего закрытия в 1,253 фунта. В ходе торгов показатель опускался до 1,2433 фунта, что является минимумом за три недели.

Курс евро к доллару снижается до 1,0685 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0694 доллара. Курс доллара к иене растет до 132,66 иены со 131,87 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) увеличивается на 0,18%, до 102,63 пункта.

Влияние на фунт оказали новости с политической арены. В понедельник в британском парламенте прошло голосование по вопросу о доверии Джонсону. По итогам голосования консерваторы в парламенте не смогли набрать достаточного количества голосов для вынесения вотума недоверия лидеру партии и премьеру страны.

Решение было оглашено после завершения основных торгов, поэтому по итогам понедельника фунт подорожал. По словам аналитиков, инвесторы надеялись, что голосование положит конец спекуляциям на тему вечеринок Джонсона в правительственной резиденции на Даунинг-стрит во время общенационального локдауна в связи с коронавирусом.

"Ралли, которое вчера подняло фунт, было основано на надежде, что вотум может положить конец политическим отвлечениям и позволить властям продолжить работу", - сказала агентству Рейтер аналитик Rabobank Джейн Фоули (Jane Foley).

Однако она добавила, что будущее Джонсона, вероятно, останется туманным. По сообщениям СМИ, противники премьера продолжат попытки сместить его с поста. В частности, телеканал Sky News во вторник сообщил, что оппоненты Джонсона ищут способы изменить внутрипартийные правила для сокращения сроков, когда можно будет повторно вынести ему вотум недоверия. Заместитель Джонсона в свою очередь призвал его оппонентов принять результаты по вотуму недоверия.