Финансовые новости
- |
- 07.06.22
- |
- 11:34
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Банки та банківські технології
Нафта, бензин, автогаз
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
В мае доход биткоин-майнеров упал на 22%
08:55 07.06.2022 |
За май общий доход майнеров первой криптовалюты составил $906 млн. Показатель снизился на 22% по сравнению с апрелем, говорится в аналитическом отчете ForkLog.
Соответствующий показатель у Ethereum-майнеров упал на 18%, до $1,44 млрд.
В середине мая сложность добычи биткоина обновила исторический максимум на отметке 31,25 Т. Затем вслед за падающим хешрейтом показатель скорректировался до 29,9 Т. Это сокращение оказалось максимальным с июля 2021 года.
Хешрейт Ethereum достиг рекордной отметки 1039 TH/s в середине мая. В начале месяца на фоне запуска метавселенной Otherside средняя комиссия за транзакцию в сети второй по капитализации криптовалюты обновила исторический максимум на уровне $200.
Среди майнинговых пулов наибольшая доля хешрейта приходится на Foundry USA (20,9%). За ним следуют F2Pool (14,3%) и AntPool (14,2%).
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Угроза с севера: что стоит за военными приготовлениями Беларуси
|Официально: ЕС утвердил шестой пакет санкций против РФ
|Медведчука будут судить за передачу РФ сведений о газовом месторождении на шельфе Крыма
|Послы ЕС утвердили шестой пакет санкций против РФ
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Госбанки в апреле показали убыток 6,3 млрд грн, иностранные банки - почти 1 млрд грн, банки с частным капиталом сработали с нулем
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 07.06.22
|Остаток средств на корсчетах банков 07.06.22
|Индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 06.06.2022
|В мае доход биткоин-майнеров упал на 22%
|Украинский Альфа-банк сменит название, чтобы не ассоциироваться с РФ
|Доллар вырос до 20-летнего максимума по отношению к иене на фоне инфляционных опасений
Это интересно
|AT&T разместила базовые станции 5G на дронах
|FTC: жертвы криптовалютных мошенников потеряли более $1 млрд с 2021 года
|Google запустила Google TV на iPhone
|Toyota представила систему хранения электроэнергии для домашнего использования
|Rivian научил свои электромобили ездить по песку
|Илон Маск пообещал продемонстрировать действующий прототип человекоподобного робота в сентябре
|Buick показал, как будут выглядеть его электрокары