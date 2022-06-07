В мае доход биткоин-майнеров упал на 22%

За май общий доход майнеров первой криптовалюты составил $906 млн. Показатель снизился на 22% по сравнению с апрелем, говорится в аналитическом отчете ForkLog.

Соответствующий показатель у Ethereum-майнеров упал на 18%, до $1,44 млрд.

В середине мая сложность добычи биткоина обновила исторический максимум на отметке 31,25 Т. Затем вслед за падающим хешрейтом показатель скорректировался до 29,9 Т. Это сокращение оказалось максимальным с июля 2021 года.

Хешрейт Ethereum достиг рекордной отметки 1039 TH/s в середине мая. В начале месяца на фоне запуска метавселенной Otherside средняя комиссия за транзакцию в сети второй по капитализации криптовалюты обновила исторический максимум на уровне $200.

Среди майнинговых пулов наибольшая доля хешрейта приходится на Foundry USA (20,9%). За ним следуют F2Pool (14,3%) и AntPool (14,2%).



