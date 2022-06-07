Доллар вырос до 20-летнего максимума по отношению к иене на фоне инфляционных опасений

Доллар продолжил свое ночное ралли в часы азиатских торгов во вторник, достигнув нового максимума за два десятилетия по отношению к иене, поскольку опасения по поводу сохраняющейся инфляции подтолкнули доходность американских облигаций к росту.

Доллар США также вырос по отношению к евро, фунту стерлингов и швейцарскому франку. Он также подкрался вверх по отношению к австралийскому доллару, при этом рынок разделился в зависимости от того, поднимет ли центральный банк страны ключевую процентную ставку Австралии позже в тот же день на четверть пункта или выберет что-то большее.

Австралийский доллар ослаб на 0,15% до 0,7183 доллара, продолжая отступать от шестинедельного пика 0,72825 доллара, достигнутого в прошлую пятницу.

Доллар поднялся до 132,305 иены во вторник - уровня, невиданного с апреля 2002 года, - чему способствовал рост доходности 10-летних казначейских облигаций до 3,05% впервые почти за четыре недели. В последний раз валютная пара торговалась с повышением на 0,17% до 132,12.

Напротив, эквивалентная японская доходность удерживается близко к нулю из-за политики контроля кривой доходности Банка Японии, а управляющий центральным банком Харухико Курода в понедельник подтвердил непоколебимую приверженность «мощным» монетарным стимулам.

Commonwealth Bank of Australia (OTC:CMWAY) винит в слабости иены не только разницу в доходности, но и зависимость Японии от импорта энергоносителей, хотя и не ожидает дальнейшего снижения курса.

«Мы считаем, что JPY будет продолжать извлекать выгоду из потоков убежища, пока текущий счет Японии остается с профицитом», - написала стратег CBA Кэрол Конг в записке для клиентов.

«Таким образом, мы не ожидаем повторения быстрого роста USD/JPY, наблюдавшегося в марте и апреле», и вместо этого ожидаем консолидации доллара вблизи верхней границы своего недавнего диапазона 126-131 иены, сказала она.

Сильные данные о занятости в США в конце прошлой недели подпитывают ставки на то, что повышательное ценовое давление будет продолжаться дольше, что может привести к более агрессивным действиям со стороны Федеральной резервной системы.

Данные о потребительских ценах, которые должны быть опубликованы в пятницу, дадут больше информации о пути повышения ставки ФРС в преддверии политического решения на следующей неделе, когда ожидается повышение на полпункта.

«Пятничный отчет по инфляции, скорее всего, покажет, что инфляция еще не ослабевает, но вероятность рецессии все еще низка», - написал в заметке старший рыночный аналитик OANDA Эдвард Мойя.

«Уолл-стрит придется дождаться еще пары отчетов об инфляции после этого, прежде чем кто-либо сможет с уверенностью сказать, когда ФРС может изменить свой курс ужесточения».

Индекс доллара, который измеряет валюту по отношению к шести основным валютам, вырос на 0,04% до 102,51, продолжив рост понедельника на 0,26%.

Евро упал на 0,09% до 1,0686 доллара в преддверии заседания Европейского центрального банка по установлению процентной ставки в четверг, когда трейдеры, которые уже учли несколько повышений ставок и прекращение стимулирования покупки облигаций, хотят получить больше ясности о том, что будет после этого.

Стерлинг упал на 0,04% до 1,2523 доллара. На предыдущей сессии он прибавил 0,29%, поскольку премьер-министр Борис Джонсон пережил вотум недоверия, но остался ослабленным.

Доллар прибавил 0,11% до 0,97125 швейцарских франков.