Финансовые новости
- |
- 07.06.22
- |
- 11:34
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Банки та банківські технології
Нафта, бензин, автогаз
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Доллар вырос до 20-летнего максимума по отношению к иене на фоне инфляционных опасений
08:18 07.06.2022 |
Доллар продолжил свое ночное ралли в часы азиатских торгов во вторник, достигнув нового максимума за два десятилетия по отношению к иене, поскольку опасения по поводу сохраняющейся инфляции подтолкнули доходность американских облигаций к росту.
Доллар США также вырос по отношению к евро, фунту стерлингов и швейцарскому франку. Он также подкрался вверх по отношению к австралийскому доллару, при этом рынок разделился в зависимости от того, поднимет ли центральный банк страны ключевую процентную ставку Австралии позже в тот же день на четверть пункта или выберет что-то большее.
Австралийский доллар ослаб на 0,15% до 0,7183 доллара, продолжая отступать от шестинедельного пика 0,72825 доллара, достигнутого в прошлую пятницу.
Доллар поднялся до 132,305 иены во вторник - уровня, невиданного с апреля 2002 года, - чему способствовал рост доходности 10-летних казначейских облигаций до 3,05% впервые почти за четыре недели. В последний раз валютная пара торговалась с повышением на 0,17% до 132,12.
Напротив, эквивалентная японская доходность удерживается близко к нулю из-за политики контроля кривой доходности Банка Японии, а управляющий центральным банком Харухико Курода в понедельник подтвердил непоколебимую приверженность «мощным» монетарным стимулам.
Commonwealth Bank of Australia (OTC:CMWAY) винит в слабости иены не только разницу в доходности, но и зависимость Японии от импорта энергоносителей, хотя и не ожидает дальнейшего снижения курса.
«Мы считаем, что JPY будет продолжать извлекать выгоду из потоков убежища, пока текущий счет Японии остается с профицитом», - написала стратег CBA Кэрол Конг в записке для клиентов.
«Таким образом, мы не ожидаем повторения быстрого роста USD/JPY, наблюдавшегося в марте и апреле», и вместо этого ожидаем консолидации доллара вблизи верхней границы своего недавнего диапазона 126-131 иены, сказала она.
Сильные данные о занятости в США в конце прошлой недели подпитывают ставки на то, что повышательное ценовое давление будет продолжаться дольше, что может привести к более агрессивным действиям со стороны Федеральной резервной системы.
Данные о потребительских ценах, которые должны быть опубликованы в пятницу, дадут больше информации о пути повышения ставки ФРС в преддверии политического решения на следующей неделе, когда ожидается повышение на полпункта.
«Пятничный отчет по инфляции, скорее всего, покажет, что инфляция еще не ослабевает, но вероятность рецессии все еще низка», - написал в заметке старший рыночный аналитик OANDA Эдвард Мойя.
«Уолл-стрит придется дождаться еще пары отчетов об инфляции после этого, прежде чем кто-либо сможет с уверенностью сказать, когда ФРС может изменить свой курс ужесточения».
Индекс доллара, который измеряет валюту по отношению к шести основным валютам, вырос на 0,04% до 102,51, продолжив рост понедельника на 0,26%.
Евро упал на 0,09% до 1,0686 доллара в преддверии заседания Европейского центрального банка по установлению процентной ставки в четверг, когда трейдеры, которые уже учли несколько повышений ставок и прекращение стимулирования покупки облигаций, хотят получить больше ясности о том, что будет после этого.
Стерлинг упал на 0,04% до 1,2523 доллара. На предыдущей сессии он прибавил 0,29%, поскольку премьер-министр Борис Джонсон пережил вотум недоверия, но остался ослабленным.
Доллар прибавил 0,11% до 0,97125 швейцарских франков.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Угроза с севера: что стоит за военными приготовлениями Беларуси
|Официально: ЕС утвердил шестой пакет санкций против РФ
|Медведчука будут судить за передачу РФ сведений о газовом месторождении на шельфе Крыма
|Послы ЕС утвердили шестой пакет санкций против РФ
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Госбанки в апреле показали убыток 6,3 млрд грн, иностранные банки - почти 1 млрд грн, банки с частным капиталом сработали с нулем
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 07.06.22
|Остаток средств на корсчетах банков 07.06.22
|Индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 06.06.2022
|В мае доход биткоин-майнеров упал на 22%
|Украинский Альфа-банк сменит название, чтобы не ассоциироваться с РФ
|Доллар вырос до 20-летнего максимума по отношению к иене на фоне инфляционных опасений
Это интересно
|AT&T разместила базовые станции 5G на дронах
|FTC: жертвы криптовалютных мошенников потеряли более $1 млрд с 2021 года
|Google запустила Google TV на iPhone
|Toyota представила систему хранения электроэнергии для домашнего использования
|Rivian научил свои электромобили ездить по песку
|Илон Маск пообещал продемонстрировать действующий прототип человекоподобного робота в сентябре
|Buick показал, как будут выглядеть его электрокары