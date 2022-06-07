Азиатские акции падают 7 июня на фоне роста доходности казначейских облигаций США

Акции Азиатско-Тихоокеанского региона в основном снижались во вторник утром на фоне роста доходности казначейских облигаций США.

Японский Nikkei 225 прибавил 0,42% к 22:33 по восточному времени (2:33 по Гринвичу).

Иена упала до 20-летнего минимума из-за увеличивающегося разрыва процентных ставок. Резкое падение иены и рост цен на сырьевые товары также подорвали доверие потребителей. Данные правительства, опубликованные в понедельник, показали, что расходы домохозяйств сократились на 1,7% в апреле в годовом исчислении. Управляющий Банка Японии Харухико Курода в понедельник подтвердил непоколебимую приверженность «мощным» монетарным стимулам.

Южнокорейский KOSPI упал на 1,39%.

В Австралии ASX 200 снизился на 0,79%. Резервный банк Австралии вынесет свое политическое решение позже в тот же день, которое, как многие ожидают, приведет к последовательному повышению процентных ставок впервые за 12 лет.

Гонконгский индекс Hang Seng упал на 0,40.

Китайский Shanghai Composite снизился на 0,08%, а Shenzhen Component - на 0,09%. Китай ослабляет ограничения COVID-19 и объявил о 33 мерах, охватывающих фискальную, финансовую, инвестиционную и промышленную политику, чтобы помочь стабилизировать экономику.

Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на 9,9 базисных пункта (б.п.) за ночь и достигла 3,0580% в начале азиатской сессии.

Сильный отчет о занятости в США, опубликованный в прошлую пятницу, поднял ставки на то, что Федеральная резервная система США будет по-прежнему настойчиво реагировать на инфляцию. Инвесторы теперь ждут индекса потребительских цен в США (CPI) для подсказок о пути повышения процентной ставки.

«Опасения по поводу инфляции никуда не денутся», - отмечает старший аналитик по финансовым рынкам City Index Фиона Чинкотта.

«Рост цен на сырую нефть и сильный отчет по рынку труда подняли ставки на то, что ФРС, возможно, придется действовать агрессивно, чтобы обуздать инфляцию».

Европейский центральный банк (ЕЦБ) объявит о прекращении покупки облигаций на этой неделе и официально начнет обратный отсчет до увеличения стоимости заимствований в июле. ЕЦБ вынесет свое решение в этот четверг.

Что касается данных, то ИПЦ Китая и индекс цен производителей (ИЦП) будут опубликованы в пятницу.