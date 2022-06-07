Акции Уолл-стрит 6 июня выросли, но опасения по поводу инфляции сохраняются

Американские акции завершили изменчивую сессию в понедельник немного выше, чему способствовал рост акций Amazon.com и других компаний с высокой капитализацией, в то время как постоянные опасения по поводу инфляции и процентных ставок сдерживали рынок.

Акции Amazon.com Inc выросли на 2% и оказались самыми позитивными для S&P 500 и Nasdaq после того, как онлайн-ритейлер разделил свои акции на 20 к 1.

Акции Apple Inc выросли на 0,5%. Технический гигант на своей ежегодной конференции разработчиков программного обеспечения объявил, среди прочего, что он будет более глубоко интегрировать свое программное обеспечение в основные системы управления автомобилями.

Среди секторов потребительские дискреционные услуги и услуги связи продемонстрировали наибольший рост за день.

Но инвесторы по-прежнему сосредоточены на инфляции и повышении процентных ставок. Ожидается, что опубликованный в пятницу отчет об индексе потребительских цен в США покажет все еще высокую инфляцию, а доходность казначейских облигаций США выросла в понедельник.

Хороший отчет о занятости в пятницу снизил надежды на паузу в агрессивном плане ужесточения политики Федеральной резервной системы для борьбы с инфляцией.

«Некоторое время на рынках наблюдалось движение вперед», - сказал Пол Нолти, портфельный менеджер Kingsview Investment Management в Чикаго.

Отчет о занятости свидетельствует о том, что «экономика все еще находится в нормальном состоянии», сказал он. Но «с учетом того, что инфляция достигла высокого уровня, а цены на сырьевые товары все еще растут и достигают новых рекордных максимумов, возможно, этот пик инфляции все еще находится в этом призрачном будущем».

Помогают настроения ослабление регулятивных мер в Китае и признаки возвращения к более нормальной деятельности в некоторых частях Китая после крупнейшей вспышки COVID-19 в стране за два года.

Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 16,08 пункта, или 0,05%, до 32 915,78 пункта, S&P 500 прибавил 12,89 пункта, или 0,31%, до 4121,43 пункта, а Nasdaq Composite прибавил 48,64 пункта, или 0,4%, до 12 061,37 пункта.

Акции Twitter Inc упали на 1,5% после того, как миллиардер Илон Маск заявил, что может отказаться от своего предложения о выкупе, если социальная сеть не предоставит данные о спаме и поддельных аккаунтах.

Котирующиеся в США акции китайских фирм выросли после сообщения о том, что китайские регулирующие органы завершают расследование в отношении гиганта такси Didi Global Inc и двух других фирм. KraneShares CSI China Internet ETF подскочил на 4,7%, а Didi Global - на 24,3%.

Количество растущих выпусков на NYSE превышало количество падающих в соотношении 1,29 к 1; на Nasdaq соотношение 1,01 к 1 благоприятствовало снижению.

S&P 500 зафиксировал 1 новый 52-недельный максимум и 29 новых минимумов; Nasdaq Composite зафиксировал 58 новых максимумов и 129 новых минимумов.

Объем на биржах США составил 10,64 млрд акций по сравнению со средним показателем в 12,75 млрд за полную сессию за последние 20 торговых дней.