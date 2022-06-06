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Банки за неделю нарастили выдачу кредитов по программе «Доступные кредиты 5-7-9%» и выдали 949 займов на 5,14 млрд грн - Минфин
Украинские банки за минувшую неделю нарастили выдачу кредитов по госпрограмме "Доступные кредиты 5-7-9%", выдав 949 займов на 5,14 млрд грн, тогда как за предыдущую неделю они выдали 928 займов на 3,9 млрд грн, сообщило Министерство финансов.
"За период действия военного положения в рамках госпрограммы "Доступные кредиты 5-7-9%" заключено 8,603 тыс. кредитных соглашения на общую сумму 33,43 млрд грн, в том числе банками госсектора - 6,783 тыс. займа на сумму 19,57 млрд грн", - указало министерство на сайте в понедельник.
Их выданных за время полномасштабной войны России против Украины кредитов наибольшая часть - кредиты для сельхозпредприятий - 19,2 млрд грн. Еще почти 8 млрд грн - это кредиты на "антивоенные цели", 3,5 млрд грн - антикризисные кредиты, 2,47 млрд грн - займы на рефинансирование ранее полученных кредитов, а 0,28 млрд грн - на инвестиционные цели, уточнил Минфин.
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