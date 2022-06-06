Финансовые новости
- |
- 06.06.22
- |
- 21:18
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Банки та банківські технології
Нафта, бензин, автогаз
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Минфин не будет менять ставки по облигациям вслед за повышением ставки НБУ
Министерство финансов заявило, что оставит фиксированными ставки по военным облигациям, несмотря на повышение учетной ставки Нацбанка до 25%.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.
В НБУ напомнили, что средства размещения военных облигаций идут на финансирование потребностей ВСУ и поддержку экономики Украины в военное время.
"Военные облигации - это, в первую очередь, инструмент поддержки государственного бюджета в период полномасштабного вторжения РФ, а не инструмент для максимизации дохода от инвестиционной деятельности, поэтому ставки по военным ОВГЗ остаются фиксированными", - заявили в министерстве.
Как следствие, ставка доходности по 3-месячным останется на уровне 9,5%, по 6-месячным - 10%, а по 1,5-летним - 11,5%.
Во вторник, 7 июня, состоится красный аукцион по продаже военных облигаций, где будут предлагаться инструменты со сроком обращения 3 месяца, 6 месяцев и 1,5 года.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Официально: ЕС утвердил шестой пакет санкций против РФ
|Медведчука будут судить за передачу РФ сведений о газовом месторождении на шельфе Крыма
|Послы ЕС утвердили шестой пакет санкций против РФ
|Нацбанк предлагает ввести дополнительный импортный сбор на некритический импорт - замглвы НБУ
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Кредитный портфель украинских банков в апреле-2022 вырос на 0,1%, а NPL на 1,1% - НБУ
|Банки за неделю нарастили выдачу кредитов по программе «Доступные кредиты 5-7-9%» и выдали 949 займов на 5,14 млрд грн - Минфин
|Мировые центробанки в апреле закупили 19,4 т золота - WGC
|Евро растет против доллара перед заседанием Европейского центробанка
|Минфин не будет менять ставки по облигациям вслед за повышением ставки НБУ
|Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 03.06.22
Это интересно
|Леброн Джеймс стал миллиардером
|Крупнейшая биржа фриланса в мире заблокировала пользователей из РФ и Белоруссии
|Фотобанк Pixabay приостановил работу в России
|В рейтинге самых производительных Android-смартфонов AnTuTu прочно воцарились игровые модели на Snapdragon 8 Gen1
|Чешская Skoda перенесла часть производства комплектующих из Украины
|MediaTek сделала невозможное: семь моделей из десяти в майском рейтинге субфлагманов построены на Dimensity 8100
|Тайвань запретила поставлять в Россию и Беларусь чип с тактовой частотой выше 25 МГц