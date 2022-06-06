Минфин не будет менять ставки по облигациям вслед за повышением ставки НБУ

Министерство финансов заявило, что оставит фиксированными ставки по военным облигациям, несмотря на повышение учетной ставки Нацбанка до 25%.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

В НБУ напомнили, что средства размещения военных облигаций идут на финансирование потребностей ВСУ и поддержку экономики Украины в военное время.

"Военные облигации - это, в первую очередь, инструмент поддержки государственного бюджета в период полномасштабного вторжения РФ, а не инструмент для максимизации дохода от инвестиционной деятельности, поэтому ставки по военным ОВГЗ остаются фиксированными", - заявили в министерстве.

Как следствие, ставка доходности по 3-месячным останется на уровне 9,5%, по 6-месячным - 10%, а по 1,5-летним - 11,5%.

Во вторник, 7 июня, состоится красный аукцион по продаже военных облигаций, где будут предлагаться инструменты со сроком обращения 3 месяца, 6 месяцев и 1,5 года.