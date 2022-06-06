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Стоимость золота растет 6 июня на снижении доходности американских госбондов
09:13 06.06.2022 |
Цена на золото в понедельник утром поднимается, чему способствует снижение доходности американских госбондов, рынки при этом ожидают начала цикла заседаний крупных мировых центробанков, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.19 EET цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 8,25 доллара, или на 0,45%, до 1858,45 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дорожал на 1,78% - до 22,297 доллара за унцию.
Доходность десятилетних гособлигаций США (US Treasuries) снижалась до 2,95% с уровня предыдущего закрытия в 2,955%. Гособлигации США являются альтернативной золоту инвестицией, поэтому их котировки, как правило, имеют разнонаправленную динамику.
Аналитики отмечают, что на стоимость золота продолжат влиять факторы, связанные с монетарной политикой мировых центробанков. "После недавнего отчета по безработице в США участники торгов будут оставаться очень чувствительны к любым сигналам о будущей политике центробанков", - сказал агентству Рейтер рыночный стратег IG Ип Цзюн Жун (Yeap Jung Rong).
На текущей неделе запланировано заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ), на следующей пройдут заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, Банка Англии и Банка Японии. Ожидается, что мировые ЦБ будут склонны к ужесточению монетарной политики, что традиционно поддерживает курс национальной валюты. В частности, укрепление доллара будет сдерживать спрос на золото, которое в этом случае будет менее доступным при покупке в другой валюте.
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