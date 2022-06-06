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Евро растет против доллара перед заседанием Европейского центробанка
14:16 06.06.2022 |
Курс евро растет к доллару в понедельник днем: инвесторы на этой неделе ожидают заседания Европейского центрального банка по монетарной политике, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.33 EET курс евро к доллару рос до 1,0737 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0718 доллара. Курс доллара к иене снижался до 130,68 пункта с уровня закрытия в 130,86 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) уменьшался на 0,14%, до 101,89 пункта.
В центре внимания инвесторов - предстоящее заседание ЕЦБ. Его итоги будут опубликованы в четверг. Рынки ожидают, что регулятор наконец перейдет к повышению процентных ставок, так как инфляция в еврозоне бьет рекорды. В мае, по предварительной оценке, годовая инфляция в еврозоне ускорилась до рекордных за всю историю наблюдения 8,1% с апрельских 7,4%.
Эксперты полагают, что рынки уже заложили в евро повышение ставки, но потенциал к дальнейшему росту курса евро сохраняется. Регулятор в четверг опубликует макроэкономические прогнозы и, вероятно, в зависимости от них, ЕЦБ даст сигналы относительно того, будет ли он и дальше придерживаться более "ястребиной" политики.
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