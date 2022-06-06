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Азиатские индексы 6 июня показали рост на сильной статистике из Китая
07:37 06.06.2022 |
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник в основном показали рост после публикации сильной статистики по Китаю, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов южнокорейский индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite завершил торги ростом на 1,28%, до 3236,37 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 2,32%, до 2073,56 пункта, гонконгский Hang Seng Index поднялся на 2,71%, до 21653,9 пункта. Индекс Австралии S&P/ASX 200 снизился на 0,45%, до 7206,3 пункта, японский Nikkei 225 - вырос на 0,56%, до 27915,89 пункта.
Биржи Южной Кореи закрыты по случаю входного дня. Южнокорейский KOSPI завершил торги пятницы ростом на 0,44%, до 2670,65 пункта.
Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг Китая, по версии делового издания Caixin, в мае вырос до 41,4 пункта с 36,2 пункта месяцем ранее. Композитный индекс в сфере промышленности и услуг поднялся до 42,2 пункта с 37,2 пункта в апреле.
Позитивная статистика по Китаю улучшила ожидания трейдеров по поводу перспектив восстановления экономики, особенно в свете ослабления карантинных ограничений в стране.
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