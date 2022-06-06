Американские рынки 3 июня закрылись падением на сильных данных по занятости, поддержавших давление в сторону повышения ставок

Три основных фондовых индекса Уолл-Стрит завершили торги в пятницу снижением после того, как солидный отчет о занятости съел надежды на паузу в агрессивном ужесточении политики Федеральной резервной системы, которое необходимо для сдерживания инфляции, которая была высокой за последние десятилетия.

Технологический Nasdaq лидировал в снижении, упав на 2,5%, поскольку акции тяжеловесов рынка Apple Inc и Tesla Inc были самыми большими тормозами на рынке.

Ранее внимательно отслеживаемый отчет Министерства труда показал, что в прошлом месяце количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе увеличилось на 390 000, а заработная плата выросла, в то время как уровень безработицы оставался стабильным на уровне 3,6% - все признаки жесткого рынка труда.

Экономисты, опрошенные агентством Reuters, прогнозировали, что количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе вырастет на 325 000 рабочих мест.

В то время как отчет о занятости был обнадеживающим для текущего состояния экономики, инвесторы сосредоточились в первую очередь на его потенциальном влиянии на политику центрального банка.

«Рынок пытается направить свою реакцию через то, что ФРС может или не может сделать», - сказала Нела Ричардсон, главный экономист ADP, которая ожидает, что рынок продолжит колебаться в результате неопределенности в отношении процентных ставок и инфляции.

Шон Снайдер, глава отдела инвестиционной стратегии в Citi Personal Wealth Management, увидел в отчете обоюдоострый меч.

«Это говорит нам о том, что экономика находится в довольно хорошей форме, что является хорошей новостью, но если рассматривать ее в контексте того, что это означает для Федеральной резервной системы и ужесточения денежно-кредитной политики, это, вероятно, делает их более уверенными в том, что они могут продолжать ужесточение», - сказал он. «Это немного негативно для инвесторов, потому что они надеются, что ФРС сделает паузу в конце этого года».

Денежные рынки полностью учитывают повышение ставок ФРС на 50 базисных пунктов в июне и июле.

В то время как более медленный, чем ожидалось, рост почасовой прибыли в майском отчете выглядел как хорошая новость для инфляции, Снайдер назвал рост цен на нефть компенсирующим фактором.

Индекс Dow Jones Industrial Average упал на 348,58 пункта, или 1,05%, до 32 899,7 пункта, S&P 500 - на 68,28 пункта, или 1,63%, до 4 108,54 пункта, а Nasdaq Composite - на 304,16 пункта, или 2,47%, до 12 012,73 пункта.

Среди 11 основных секторов S&P потребительский сектор был самым слабым: падение составило 2,9%, за ним последовало падение в сфере технологий на 2,5%. Энергетический индекс, поднявшийся на 1,4%, был единственным приростом пакета, поскольку цены на нефть выросли. [ИЛИ ЖЕ]

За неделю S&P 500 упал на 1,2%, тогда как Nasdaq снизился на 0,98%, а Dow потерял 0,94% после того, как все три индекса резко выросли неделей ранее.

Волатильность охватила Уолл-стрит в последние недели, поскольку инвесторы обсуждали, достигли ли рынки дна на фоне некоторых ястребиных комментариев представителей ФРС и данных, предполагающих, что инфляция, возможно, достигла своего пика.

«На данный момент экономика выглядит нормально. И рынок труда как сигнал реальной экономики на Мейн-стрит выглядит невероятно солидно», - сказала Ричардсон из ADP, добавив, что она рассматривает инфляцию как «угрозу этому прогнозу», даже если она может иметь значение. пик.

«Пик менее актуален, чем стойкость инфляции и повышенных ставок», - сказала она. «Вот почему заработная плата в этом отчете была такой существенной. Хотя рост заработной платы, возможно, не поднимет инфляцию выше пика, он может сыграть важную роль в удержании инфляции на этом более высоком уровне намного дольше, чем кто-либо хочет или ожидает».

Акции производителя iPhone Apple упали на 3,9% после негативного прогноза брокерских компаний и сообщения о том, что страны ЕС и законодатели на следующей неделе договорятся об общем порте зарядки для мобильных устройств и наушников - предложение, которое Apple раскритиковала.

Акции Tesla упали на 9,2% после того, как генеральный директор Илон Маск в электронном письме руководителям, с которым ознакомилось Reuters, сказал, что у него «очень плохое предчувствие» по поводу экономики и ему необходимо сократить около 10% рабочих мест в производителе электромобилей.

Между тем, после закрытия рынков FTSE Russell должна была обнародовать ранний список членов индекса в рамках ежегодной реконструкции, направленной на отражение изменений на рынке в целом.

Отклоняющихся выпусков на NYSE было больше, чем растущих в соотношении 2,68 к 1; на Nasdaq соотношение 1,79 к 1 благоприятствовало снижению.

S&P 500 зафиксировал 1 новый 52-недельный максимум и 29 новых минимумов; Nasdaq Composite зафиксировал 32 новых максимума и 88 новых минимумов.

На биржах США 9,42 млрд акций перешли из рук в руки в пятницу по сравнению со средним показателем в 12,89 млрд за последние 20 сессий.