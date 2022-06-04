Население в мае продало валюты на $262,2 млн больше, чем купило – НБУ

Объемы продажи населением Украины валюты в мае превысили объемы ее покупки на $262,2 млн, что выше апрельского показателя в $237,8 млн, сообщил Национальный банк Украины.

Согласно данным на его сайте, "чистая" продажа по-прежнему формируется за счет безналичной валюты в условиях введенного Нацбанком с начала войны практически полного запрета на ее покупку населением: в мае объемы продажи валюты сократились до $244,1 млн с $252,6 млн в апреле и $375,3 млн в марте, тогда как объемы покупки составили $10,2 млн по сравнению с $8,6 млн и $18,6 млн соответственно.

На наличном рынке объемы операций существенно выросли благодаря снятию Нацбанком потолка на цену продажи валюты. Если в марте-апреле банки реализовали населению соответственно $72 млн и $62,7 млн, то в мае – $216,9 млн.

Объемы покупки валюты у населения на официальном рынке в мае также увеличились – до $188,6 млн с $68,8 млн в апреле и $71,3 млн в марте.

В то же время в целом клиенты банков в мае стали существенно больше покупать безналичной валюты, чем продавать: "чистая" покупка составила $1184 млн по сравнению с $421,2 млн в апреле и $165млн в марте.

В целом с начала этого года население продало валюты на $290,4 млн больше, чем купило, тогда как клиенты банков наоборот купили ее на $4,02 млрд больше, чем продали.

В соответствии с данными НБУ, оборот на официальном наличном валютном рынке в мае вырос втрое по сравнению с мартом-апрелем, однако по сравнению с февралем он все еще ниже в 7 раз, а по сравнению с декабрем – в 10 раз.

Объемы продажи безналичной валюты сократились по сравнению с довоенными в среднем вдвое, тогда как объемы покупки обрушились почти на два порядка.

Интервенции НБУ в мае выросли до $3,4 млрд с $2,2 млрд в апреле, $1,78 млрд в марте, $0,31 млрд в феврале и $1,31 млрд в январе.