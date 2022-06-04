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Минфин пересмотрит условия программ льготного кредитования бизнеса
Министерство финансов пересмотрит планы развития государственных программ льготного кредитования бизнеса.
Об этом сообщает прессслужба Национального банка Украины (НБУ) по итогам состоявшегося 1 июня заседания Совета по финансовой стабильности.
Согласно сообщению, Совет финастбильности рассмотрел текущую работу и дальнейшее развитие государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%".
"Члены РФС поддержали намерения Министерства финансов актуализировать вместе с Фондом развития предпринимательства планы развития государственных программ содействия кредитованию, для дальнейшей поддержки украинского бизнеса и надлежащего выполнения обязательств перед банками по компенсации процентной ставки", - говорится в сообщении.
В то же время, участники заседания отметили, что программа "Доступные кредиты 5-7-9%" во время войны стала основным драйвером поддержки кредитования бизнеса.
"За время действия военного положения банки предоставили почти 8 тысячам предприятий и ФЛП более 28 млрд грн кредитов, в том числе 17 млрд грн предоставлено агропредприятиям для проведения посевной кампании. Общий объем подписанных по программе соглашений по состоянию на 27 мая превысил 117 млрд грн, поддержкой воспользовались более 42 тыс. предприятий и ФЛП. В настоящее время банки еженедельно предоставляют 3-4 млрд грн кредитов бизнесу и эти темпы постоянно растут", - отмечается в сообщении НБУ.
Как сообщалось, заместитель председателя Национального банка (НБУ) Сергей Николайчук отмечал, что в результате стремительного повышения учетной ставки до 25% годовых банки могут существенно повысить кредитные ставки, что может увеличить расходы госбюджета на компенсацию процентов по кредитам для бизнеса в рамках льготных программ кредитования.
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