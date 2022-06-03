Банки уже на следующей неделе могут массово начать повышать ставки по депозитам в ответ на повышение учетной ставки НБУ

Повышение Национальным банком Украины (НБУ) учетной ставки с 10% до 25% годовых может привести к росту ставок по депозитам уже со следующей недели, полагает часть банкиров, опрошенная агентством "Инетерфакс-Украина".

"Я ожидаю достаточно быстрой реакции банков в части повышения депозитных ставок, прежде всего по краткосрочным вкладам. Вероятно, на следующей неделе, как только будут определены новые уровни доходности военных облигаций, финучреждения массово начнут увеличивать ставки. Это очевидный шаг, с которым нельзя медлить, учитывая конкуренцию на рынке", - прокомментировала директор департамента казначейства Юнекс Банка Анна Золотько.

По ее словам, вряд ли Министерство финансов уже на ближайшем аукционе установит ставки по ОВГЗ, сопоставимые с новой учетной ставкой, но рост на 3-4 процентных пункта вполне вероятен.

Эксперт указала, что сегодняшние ставки по ОВГЗ и банковским вкладам в значительной степени утратили роль защищающего от инфляции финансового инструмента, а рынок будет ждать от Минфина повышения доходности, поэтому ему все-таки придется пойти навстречу потенциальным покупателям.

"В дальнейшем ставки продолжат расти, постепенно приближаясь к новому уровню учетной ставки. Но этот процесс может занять от нескольких недель до двух месяцев", – прогнозирует она.

Аналитик стратегического развития банка "Пивденный" Константин Хведчук также ожидает повышения ставок банками, однако в более долгосрочной перспективе.

"Решительное решение НБУ стало сюрпризом для рынка, и банки будут существенно адаптировать свою процентную политику под новый уровень ставок. Учитывая существенный рост доходности депозитных сертификатов, конкуренция банков за ликвидность усилится и приведет к росту ставок по депозитам в ближайшие месяцы", – отметил банкир.

Он уточнил, что ставки по депозитам бизнеса обычно быстрее реагируют на конфигурации учетной ставки, чем по депозитам населения, потому, по его прогнозам, ставки по срочным вкладам будут стремиться до 15% до конца года.

По словам Хведчука, реакция ставок по кредитам будет слабее, учитывая продолжение действия государственных программ кредитования, рост их уровня еще до решения НБУ и усиление конкуренции между банками за кредитоспособных заемщиков.

Кроме того, большую роль в стоимости ресурсов сыграет тактика Минфина по кривой доходности по ОВГЗ на первичном рынке, уточнил эксперт.

"Основными держателями ОВГЗ являются банки, поэтому для существенного увеличения привлечений нужно конкурировать с депозитными сертификатами. Повышение доходности ОВГЗ Минфином в диапазоне 23-25% позволило бы увеличить объемы внутренних привлечений, сохраняя интерес банков и привлекая новые сегменты рынка", – пояснил Хведчук.

Аналитик добавил, что курс гривны на наличном рынке уже отреагировал укреплением на решения НБУ. "С ростом доходности ОВГЗ и ставок по депозитам спрос на валюту вероятно спадет и на безналичном рынке. В целом увеличение привлекательности гривни стабилизирует курсы и позволит НБУ со временем возобновить работу межбанковского валютного рынка", – подытожил он.

В свою очередь директор департамента казначейства Юнекс Банка Анна Золотько написала, что быстрой реакции валютного рынка вряд ли следует ожидать, так как девальвационные настроения, с которыми прежде всего и пытается бороться Национальный банк, принимая такое решение, остаются очень сильными.

"Надо немного времени, чтобы рынок успокоился, а население снова начало рассматривать гривню как безопасную и выгодную валюту для сохранения накоплений", – указала эксперт.

В то же время член набсовета ПриватБанка Роман Сульжик полагает, что дать гривне "отыграть" хотя бы уменьшение евро к доллару, а может и пойти немного дальше было бы логично.

"Да, население может попытаться запаниковать, но здесь будет крайне нужно объяснять простым языком происходящее, и увеличивать проценты (что НБУ и сделал) чтобы удержать людей в гривне", – написал он в Facebook.

Он добавил, что экономике нужно найти новый эквилибриум во время войны, и это совершенно нормально, что и ставки, и валютный курс должны скорректироваться, но сильным сдерживающим фактором здесь станет ожидание восстановления страны.