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Курс доллара снижается до до 1,075 за евро в ожидании данных рынка труда в США
08:34 03.06.2022 |
Курс доллара в пятницу утром торгуется без единой динамики и в узком диапазоне по отношению к другим основным мировым валютам - в частности, он чуть снижается по отношению к евро в преддверии выхода данных об уровне безработицы в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.53 EET курс евро к доллару растет до 1,075 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0745 доллара, курс доллара к иене торгуется на уровне предыдущего закрытия в 129,84 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) уменьшается на 0,07%, до 101,75 пункта.
В пятницу внимание валютных инвесторов сосредоточено на предстоящих данных рынка труда в США. Аналитики прогнозируют снижение безработицы в мае до 3,5% с 3,6% в апреле.
Трейдеры особенно внимательны к макростатистике безработицы, равно как и уровня ВВП, поскольку это сферы двух основных "мандатов" Федеральной резервной системы (ФРС) США и могут оказать влияние на дальнейший курс монетарной политики в стране.
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