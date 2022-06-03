Курс доллара снижается до до 1,075 за евро в ожидании данных рынка труда в США

Курс доллара в пятницу утром торгуется без единой динамики и в узком диапазоне по отношению к другим основным мировым валютам - в частности, он чуть снижается по отношению к евро в преддверии выхода данных об уровне безработицы в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.53 EET курс евро к доллару растет до 1,075 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0745 доллара, курс доллара к иене торгуется на уровне предыдущего закрытия в 129,84 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) уменьшается на 0,07%, до 101,75 пункта.

В пятницу внимание валютных инвесторов сосредоточено на предстоящих данных рынка труда в США. Аналитики прогнозируют снижение безработицы в мае до 3,5% с 3,6% в апреле.

Трейдеры особенно внимательны к макростатистике безработицы, равно как и уровня ВВП, поскольку это сферы двух основных "мандатов" Федеральной резервной системы (ФРС) США и могут оказать влияние на дальнейший курс монетарной политики в стране.