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Индексы Уолл-стрит 2 июня резко выросли во главе с Tesla и Nvidia
07:53 03.06.2022 |
Уолл-стрит резко выросла в четверг во главе с акциями Tesla, Nvidia и других компаний, растущих с большой капитализацией, на изменчивой сессии в преддверии отчета по основным рабочим местам, который должен быть опубликован в пятницу.
Платформы Tesla, Nvidia и Meta выросли более чем на 4% каждая, что способствовало росту S&P 500 и Nasdaq. Amazon прибавил 3,1%, а Apple прибавила 1,7%.
Из 11 отраслевых индексов S&P 500 10 выросли, во главе с Consumer Discretionary, на 3,03%, за которым последовал рост на 2,69% по материалам.
Американские акции восстановились после падения ранее в тот же день после того, как вице-председатель Федеральной резервной системы Лаэль Брейнард заявила, что поддерживает как минимум еще пару повышений процентных ставок на полпроцента и не видит особых причин для приостановки повышения ставок в сентябре, если ценовое давление не ослабнет.
Фондовый рынок США продемонстрировал умеренное восстановление на последних сессиях, и инвесторы обсуждают, может ли худшая распродажа, которая доминировала на Уолл-стрит в 2022 году, закончилась.
«Волатильность стала нормой, а не исключением. Акции находятся в заложниках у инфляции, и пока инфляция не будет взята под контроль, волатильность, вероятно, останется высокой», - предупредил Терри Сандвен, главный стратег по акциям в U.S. Bank Wealth Management в Миннеаполисе, штат Миннесота. .
S&P 500 сейчас упал примерно на 13% по сравнению с рекордно высоким уровнем закрытия в начале января.
Индекс Philadelphia Semiconductor подскочил на 3,6% и закрылся на самом высоком уровне почти за месяц.
В мае количество рабочих мест в частном секторе США увеличилось гораздо меньше, чем ожидалось, что свидетельствует о том, что спрос на рабочую силу начал замедляться на фоне более высоких процентных ставок и ужесточения финансовых условий, говорится в отчете ADP National Employment.
Все внимание сейчас приковано к правительственным данным по занятости в несельскохозяйственном секторе, которые были опубликованы в пятницу, и инвесторы ищут свежие признаки здоровья экономики США и то, насколько агрессивно ФРС может продолжать повышать процентные ставки. Аналитики ожидают, что в прошлом месяце в экономике появилось 325 000 рабочих мест.
Неофициально S&P 500 поднялся на 1,84% и завершил сессию на отметке 4176,82 пункта.
Nasdaq прибавил 2,69% до 12 316,90 пункта, а индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 1,33% до 33 248,28 пункта.
Акции Microsoft выросли на 0,8% даже после того, как производитель программного обеспечения снизил свой прогноз прибыли и выручки на четвертый квартал, что сделало его последней американской компанией, предупредившей об ударе от более сильного доллара США.
Акции Hewlett Packard Enterprise Co упали на 5,2% после того, как технологическая фирма представила неутешительный прогноз на весь год из-за встречных курсов валют и ухода из России.
Акции Veeva Systems выросли почти на 15% после того, как прогноз квартальной выручки продавца программного обеспечения для медико-биологических наук превзошел ожидания.
Акции Ford Motor Co выросли на 2,5% после того, как автопроизводитель заявил, что планирует инвестировать 3,7 млрд долларов в сборочные заводы в Мичигане, Огайо и Миссури.
На фондовом рынке США акции, растущие в цене, превосходили акции, падающие в соотношении 3,5 к 1.
S&P 500 показал один новый максимум и 29 новых минимумов; Nasdaq зафиксировал 33 новых максимума и 107 новых минимумов.
Объем торгов на биржах США был относительно небольшим: было продано 10,7 млрд акций по сравнению со средним показателем в 13,3 млрд акций за предыдущие 20 сессий.
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