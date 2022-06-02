Доля доллара как резервной валюты упала ниже 59%. Его заменяют кронами и вонами

Доля долларовых резервов в авуарах центральных банков в 2021 году упала ниже 59%, продолжив нисходящую тенденцию последних десятилетий. Об этом говорится в блоге Международного валютного фонда.

Присутствие американской валюты в глобальной торговле, международном долге и небанковских заимствованиях все еще значительно превышает соответствующие доли США, но в центральных резервах она уже не имеет тех позиций, как раньше, пишут экономисты Серкан Арсланалп, Чима Симпсон-Белл и Барри Эйхенгрин.

Уход от доллара сопровождается увеличением интереса центральных банков к нетрадиционным резервам, таким как шведская крона, корейская вона, а также австралийский и канадский доллары. На валюты небольших стран, которые раньше редко включали в резервы, сейчас приходится три четверти доли, теряемые долларом.

Традиционные резервные валюты - евро, иена, фунт стерлингов - при этом не растут.

Что касается китайского юаня, то его доля также несколько увеличивается, но к концу прошлого года почти треть юаней в резервах приходилась на одну страну - Россию.

Экономисты МВФ называют два фактора, способствующих размыванию позиций доллара. Во-первых, нетрадиционные валюты обладают более высокой доходностью с относительно меньшей волатильностью, а во-вторых, развитие финансовых технологий удешевляет и упрощает торговлю валютами меньших экономик.