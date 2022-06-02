Нацбанк расширил коридор ставок по операциям с банками

Национальный банк Украины (НБУ) решил расширить коридор процентных ставок по монетарным операциям с банками с тем, чтобы создать дополнительное пространство для оживления межбанковского рынка.

Как сообщает прессслужба НБУ, с 3 июня ставка для кредитов рефинансирования будет равна учетной ставке плюс 2 процентных пункта, а для депозитных сертификатов - учетной ставке минус 2 в. п.

С июня 2020 года коридор ставок по монетарным операциям НБУ с банками был установлен на уровне учетной ставки +/- 1 процентный пункт.

С учетом решения НБУ о повышении учетной ставки с 10% до 25% ставка по депозитным сертификатам увеличится с 9% до 23%, а по кредитам рефинансирования - с 11% до 27%.

Как сообщалось, правление Национального банка Украины приняло решение повысить учетную ставку сразу до 25% годовых с 10%, хранившихся с начала войны.

В НБУ объяснили, что решение о резком повышении ставки принято с целью предотвращения дальнейшего ухудшения инфляционных ожиданий и долларизации экономики.