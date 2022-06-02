НБУ рассчитывает на снижение учетной ставки после обуздания девальвационных ожиданий

Национальный банк Украины допускает снижение учетной ставки на следующем заседании монетарного комитета в июле, однако только после обуздания девальвационных ожиданий населения, сообщил замглавы центробанка Сергей Николайчук.

"Мы хотели сделать ее (учетную ставку - ИФ) настолько высокой, чтобы с этого уровня с большой вероятностью начать движение в направлении ее снижения", - привел один из аргументов повышения учетной ставки с 10% до 25% замглавы НБУ, отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина" в ходе пресс-брифинга в четверг.

"Да, мы сейчас прогнозируем, что наше следующее движение будет происходить в сторону снижения, но оно произойдет тогда, когда мы ощутим, что девальвационные и инфляционные ожидания действительно унимаются", - добавил он.

Николайчук добавил, что устанавливая уровень учетной ставки, НБУ ставил задачу, чтобы тот превысил уровень инфляции и позволил сделать инструменты в гривне привлекательными по сравнению с другими.