НБУ заявил о возврате к активной процентной политике для борьбы с инфляционными ожиданиями и долларизацией

Национальный банк Украины (НБУ) намерен вернуться к активной процентной политике для предотвращения ухудшения инфляционных ожиданий и долларизации, сообщается на сайте НБУ в четверг.

"Инфляционное развитие также требует возвращения Национального банка к активной процентной политике для предотвращения дальнейшего ухудшения инфляционных ожиданий и долларизации экономики, в частности, ускорении инфляции в апреле до 16,4% в годовом исчислении, в том числе базовой инфляция – до 13% год к году", - указано в релизе центробанка.

По предварительным оценкам Нацбанка, в мае инфляция продолжила ускорение в годовом измерении, указано в сообщении.

Ранее глава НБУ Кирилл Шевченко прогнозировал уровень инфляции в Украине в мае в 17%. Согласно данным Госстата, в апреле инфляция составила 16,4%. По итогам года НБУ прогнозирует инфляцию на уровне 20% и больше.