НБУ в мае увеличил интервенции до $3,4 млрд

Интервенции НБУ по продаже валюты выросли с $2 млрд в среднем за месяц в марте-апреле до $3,4 млрд в мае, сообщил центробанк в пресс-релизе на сайте.

"Интервенции Национального банка по продаже валюты выросли с $2 млрд в среднем за месяц в марте-апреле до $3,4 млрд в мае", - указал центробанк в релизе в четверг.

Кроме того, в мае увеличилась разница между курсом наличного рынка и официальным. Это усилило негативные эффекты для экономики от системы множественных курсов, обусловленной ограничениями на операции с валютой и трансграничные переводы, отмечает НБУ.

