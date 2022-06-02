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ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 02.06.22
Национальный банк Украины приводит данные по облигациям внутреннего государственного займа в обращении на 2 июня 2022 года.
ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн
|Дата
|Всего
|НБУ
|Банки
|Юрлица
|Тер. громады
|Физлица
|Нерезиденты
|на 01.06.21
|996443.66
|318776.85
|515919.80
|46246.14
|195.49
|17012.59
|98292.79
|на 01.07.21
|999445.36
|317276.85
|505355.04
|48138.12
|63.40
|18119.16
|110492.80
|на 02.08.21
|987921.96
|316105.95
|497787.94
|48791.72
|0.00
|19087.45
|106148.90
|на 01.09.21
|978632.40
|312605.95
|497300.08
|50230.65
|0.00
|19901.70
|98594.01
|на 01.10.21
|985123.66
|312605.95
|500321.74
|51792.74
|0.00
|21972.65
|98430.59
|на 01.11.21
|976600.22
|312605.95
|495338.57
|51414.60
|0.00
|22438.64
|94802.45
|на 01.12.21
|1012515.30
|312605.95
|504065.21
|80198.95
|0.00
|24216.30
|91428.89
|на 04.01.22
|1060707.50
|312605.95
|547088.37
|83127.79
|77.34
|25161.65
|92646.40
|на 01.02.22
|1057789.43
|310105.95
|555804.23
|84383.17
|180.09
|25913.33
|81402.67
|на 01.03.22
|1015817.34
|310105.95
|524752.24
|80554.30
|102.75
|25527.10
|74775.01
|на 01.04.22
|1048797.73
|330105.95
|538138.93
|79894.41
|102.75
|25736.52
|74819.17
|на 02.05.22
|1094644.51
|380105.95
|540528.79
|73841.31
|0.00
|25770.89
|74397.57
|на 03.05.22
|1094597.45
|380105.95
|540323.47
|73850.72
|0.00
|25919.75
|74397.56
|на 04.05.22
|1094633.59
|380105.95
|540153.95
|73858.15
|0.00
|26117.98
|74397.56
|на 05.05.22
|1100155.46
|380105.95
|545099.13
|74116.82
|0.00
|26435.03
|74398.52
|на 06.05.22
|1101637.63
|380105.95
|546266.05
|74232.08
|0.00
|26635.02
|74398.53
|на 09.05.22
|1101664.52
|380105.95
|546173.22
|74234.27
|0.00
|26752.54
|74398.54
|на 10.05.22
|1131638.49
|410105.95
|545900.28
|74334.39
|0.00
|26899.34
|74398.53
|на 11.05.22
|1131645.21
|410105.95
|545757.43
|74394.68
|0.00
|26988.53
|74398.63
|на 12.05.22
|1118587.72
|410105.95
|536180.67
|74104.61
|0.00
|26843.19
|72353.30
|на 13.05.22
|1128337.24
|420105.95
|535743.01
|73152.71
|0.00
|26982.32
|72353.24
|на 16.05.22
|1138313.68
|430105.95
|535546.67
|73225.44
|0.00
|27082.39
|72353.24
|на 17.05.22
|1138372.52
|430105.95
|535376.88
|73326.78
|0.00
|27209.66
|72353.25
|на 18.05.22
|1138580.99
|430105.95
|535495.45
|73347.26
|0.00
|27279.04
|72353.30
|на 19.05.22
|1146084.93
|430105.95
|542280.39
|73522.65
|0.00
|27822.65
|72353.29
|на 20.05.22
|1146098.38
|430105.95
|542215.06
|73535.33
|0.00
|27888.75
|72353.29
|на 23.05.22
|1146184.11
|430105.95
|542204.65
|73562.64
|0.00
|27957.57
|72353.31
|на 24.05.22
|1146333.74
|430105.95
|543207.37
|73579.44
|0.00
|28087.64
|72353.34
|на 25.05.22
|1146428.72
|430105.95
|542232.15
|73584.91
|0.00
|28152.35
|72353.36
|на 26.05.22
|1141736.21
|430105.95
|537262.83
|73638.34
|203.28
|28172.47
|72353.34
|на 27.05.22
|1145038.31
|430105.95
|540256.38
|73690.28
|203.28
|28429.07
|72353.36
|на 30.05.22
|1145041.06
|430105.95
|540150.91
|73738.69
|203.28
|28488.88
|72353.36
|на 31.05.22
|1145155.56
|430105.95
|540171.23
|73760.40
|203.28
|28561.32
|72353.38
|на 01.06.22
|1145051.15
|430105.95
|539942.07
|73820.77
|203.28
|28625.73
|72353.36
|на 02.06.22
|1146296.17
|428605.95
|542196.01
|73934.32
|203.28
|28961.37
|72395.26
Данные: НБУ
Официальный Курс НБУ на 2 июня - 29.2549 грн.
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