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Цена золота 2 июня слабо меняется на фоне разнонаправленных факторов
09:00 02.06.2022 |
Стоимость золота слабо меняется в четверг утром, инвесторы продолжают оценивать перспективы вокруг политики Федрезерва США, а также геополитическую ситуацию и инфляцию, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.45 EET цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 2,25 доллара, или на 0,12% - до 1850,95 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дешевел на 0,17% - до 21,878 доллара за унцию.
Трейдеры продолжают оценивать перспективы вокруг монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США. Регулятор по итогам очередного заседания 3-4 мая ожидаемо повысил базовую ставку на 50 базисных пунктов - до 0,75-1% годовых. По данным CME Group, 89,5% аналитиков ожидают, что после заседаний в июне и июле ставка будет составлять 1,75-2%, то есть будет еще дважды повышена на 50 базисных пунктов.
Повышение ставки традиционно поддерживает доллар, что негативно для золота. Драгоценный металл в таком случае становится менее доступным при покупке в другой валюте.
Вместе с этим золото продолжают поддерживать инфляционные риски и геополитическая неопределенность, поскольку оно традиционно выступает как инфляционный хедж и актив-убежище. "Если цена на золото сможет удержаться выше 1800 долларов за унцию, то, вероятно, может произойти дальнейший рост, если инфляция будет оставаться на высоком уровне дольше, чем ожидалось", - приводит агентство Блумберг мнение аналитиков Heraeus Metals Germany GmbH & Co.
Кроме того, по данным "Бежевой книги" (Beige Book) - сводки комментариев Федеральной резервной системы (ФРС) об экономическом положении в стране - экономика США в апреле-мае по большей части умеренно выросла, но сдерживалась на фоне общей неопределенности в мире.
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