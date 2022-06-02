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Рост доходности казначейских облигаций США помогает доллару расти
08:03 02.06.2022 |
Доллар достиг трехнедельного максимума по отношению к иене в начале торгов в четверг и удержался против других основных валют благодаря росту доходности казначейских облигаций США, которая накануне достигла двухнедельного пика.
Доллар вырос до 130,23 иены, самого высокого уровня с 11 мая, продолжив рост в среду на 1,1% и вернувшись к своему 20-летнему пику в 131,34, достигнутому в мае.
Евро был на уровне 1,0654 доллара, упав на 0,81% до 10-дневного минимума за ночь, а фунт стерлингов был на уровне 1,2485 доллара после потери 0,96% в среду. Это оставило индекс доллара на переднем крае на уровне 102,53.
«Если вы посмотрите на рынок акций, на облигации, на доллары, все это как бы объединяется», - сказал Рэй Аттрилл, глава отдела валютной стратегии в Национальном банке Австралии.
«За последние 48 часов или около того мы наблюдаем разворот в снижении доходности казначейских облигаций США - 10-летняя доходность вернулась почти на 3% - фондовые рынки испытывают трудности, а доллар США укрепляется. Это почти зеркальное отражение того, что мы видел на прошлой неделе, когда говорили о возможной паузе в цикле ужесточения".
«Кроме того, я думаю, что евро в значительной степени сделал то, что он мог сделать в преддверии заседания ЕЦБ на следующей неделе, потому что сейчас многое уже учтено в цене», - добавил он.
Эталонная доходность 10-летних облигаций США достигла двухнедельного максимума в 2,951% в среду после того, как данные показали, что производственная активность в США возросла в мае, поскольку спрос на товары остается высоким, что может развеять опасения по поводу неминуемой рецессии.
Вакансии в США также оставались на высоком уровне.
Доходность росла, так как Федеральная резервная система США быстро повысила процентные ставки в попытке взять под контроль раскаленную инфляцию, надеясь при этом избежать рецессии в экономике.
Доходность 10-летних облигаций в Азии была чуть ниже на уровне 2,9145%.
Трейдеры рассчитывают на дополнительные данные по занятости в США, которые будут опубликованы позже в четверг, и на пятничные данные по заработной плате в США.
Они также начинают думать о заседании Европейского центрального банка (ЕЦБ) на следующей неделе, на котором центральный банк, как ожидается, предоставит более подробную информацию о своих планах по повышению ставок.
В других местах австралийский доллар почти не изменился на уровне 0,717 доллара, а биткойн торговался около 29 800 долларов, упав за ночь и не сумев удержать рост выше 30 000 долларов в начале недели.
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