Азиатские акции упали из-за ястребиных сообщений центральных банков и предупреждения JP Morgan об экономике

Акции Азиатско-Тихоокеанского региона в основном снижались в четверг утром, поскольку недавние сообщения центральных банков усилили ястребиный тон, а генеральный директор JPMorgan Chase & Co. Джейми Даймон выступил с предупреждением об экономике.

Японский Nikkei 225 снизился на 0,18% к 22:41 по восточному времени (2:41 по Гринвичу), а южнокорейский KOSPI упал на 0,86%.

В Австралии индекс S&P/ASX 200 упал на 0,98%. Данные четверга показали, что экспорт вырос на 1%, а импорт сократился на 1% в месячном исчислении в апреле, а торговый баланс составил 10,495 млрд австралийских долларов (7,54 млрд долларов). Австралия также опубликовала данные по розничным продажам.

Гонконгский индекс Hang Seng упал на 1,38%.

Китайский Shanghai Composite упал на 0,03%, а Shenzhen Component вырос на 0,03%.

Инвесторы также продолжают переваривать последние экономические данные США. Индекс менеджеров по закупкам в обрабатывающей промышленности (PMI) составлял 57 в мае 2022 года, в то время как индекс занятости в обрабатывающей промышленности Института управления поставками (ISM) составлял 49,6, производственный PMI ISM составлял 56,1, а индекс открытия рабочих мест JOLT составлял 11,4 миллиона.

Доходность эталонных 10-летних казначейских облигаций США составила около 2,90% после роста накануне. Сырая нефть упала из-за сообщения о том, что Саудовская Аравия увеличит добычу нефти, если добыча в России снизится, а Организация стран-экспортеров нефти и ее союзников (ОПЕК+) соберется позже в тот же день.

Даймон предупредил инвесторов, чтобы они готовились к экономическому «урагану», но, напротив, стратег JPMorgan Марко Коланович ожидает, что акции восстановятся к концу 2022 года.

Инвесторы по-прежнему обеспокоены тем, приведет ли более жесткая денежно-кредитная политика ФРС к рецессии, поскольку группа политиков ФРС не поддерживает призывы продолжать походы, чтобы противостоять ценовому давлению.

Президент ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли и ее коллега, президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард, поддержали план повышения ставок на 50 базисных пунктов в июне 2022 года на отдельных мероприятиях. Президент ФРБ Ричмонда Томас Баркин добавил, что ужесточение политики имеет «совершенный смысл».

Президент ФРБ Кливленда Лоретта Местер обсудит экономические перспективы позже в тот же день, а отчет о занятости в США, включая количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе, появится днем ​​позже.

«Мы действительно видим рост вероятности рецессии во второй половине этого года, которая потенциально сохранится до 2023 года, поскольку ФРС продолжает бороться с инфляцией», - сказала глава инвестиционного института Wells Fargo (NYSE:WFC) по глобальной стратегии распределения активов Трейси МакМиллион. Блумберг.

Макмиллион добавил, что рынки не полностью оценили влияние сокращения баланса ФРС. «Влияние количественного ужесточения, которое начинает спадать с баланса ФРС в этом месяце, действительно непроверенное и беспрецедентное. Мы предполагаем, что это, вероятно, не полностью учтено рынком», - сказала она.

Тем временем Банк Канады повысил ставку овернайт на полпроцента до 1,5%, как и ожидалось, и предупредил, что может действовать «более решительно», если потребуется для сдерживания инфляции. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН также опубликует свой ежемесячный индекс цен на продукты питания в пятницу.