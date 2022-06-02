Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-мастеру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Уолл-стрит закрылся в минусе 1 июня, так как экономические данные не смогли ослабить опасения по поводу повышения ставок

07:49 02.06.2022 |

Фінанси

 

Три основных индекса Уолл-стрит в среду закрылись снижением, так как инвесторы сделали ставку на то, что последние экономические данные никак не оттолкнут Федеральную резервную систему от агрессивного цикла повышения процентных ставок, направленного на сдерживание безудержной инфляции.

Данные показали, что, хотя количество вакансий в США сократилось в апреле, они остались на высоком уровне, что свидетельствует о продолжающемся повышении заработной платы, способствующем неудобно высокой инфляции, поскольку компании борются за рабочих.

Кроме того, в мае производственная активность в США росла быстрее, чем ожидалось, поскольку спрос на товары оставался высоким, что ослабило опасения по поводу надвигающейся рецессии.

Наряду с данными инвесторы следили за публичными комментариями нескольких представителей ФРС в среду. А отчет ФРС показал, что экономика в большинстве регионов США росла умеренными или умеренными темпами с апреля по конец мая, что свидетельствует о том, что усилия ФРС по снижению спроса ощущаются.

Но стратеги заявили, что ожидают, что рынок будет торговаться примерно в боковом диапазоне до тех пор, пока инфляция не замедлится до такой степени, что инвесторы могут реально сделать ставку на паузу в повышении ставок.

«До тех пор, пока мы не добьемся устойчивого снижения инфляции, мы не можем выносить на обсуждение это понятие паузы», - сказала Мона Махаджан, старший инвестиционный стратег Edward Jones, которая будет внимательно следить за майским отчетом о занятости, который должен быть опубликован в пятницу. и данные по инфляции должны появиться на следующей неделе.

Инвесторы внимательно следят за экономическими данными, чтобы понять, что это может означать для процентных ставок.

«В сегодняшних выпусках не было никакой информации, которая могла бы привести к тому, что Федеральная резервная система станет менее агрессивной или смягчит агрессивность своей кампании по повышению ставок», - сказал Марк Лускини, главный инвестиционный стратег Janney Montgomery Scott.

Также в среду президент ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли заявила, что ожидает повышения процентной ставки на полпункта на следующих нескольких заседаниях, поскольку центральный банк борется с высокой инфляцией, подняв ставки до 2,5% как можно быстрее. Это соответствует комментариям главы ФРС Кристофера Уоллера в понедельник.

Джейми Даймон, исполнительный директор JPMorgan Chase & Co, назвал проблемы, стоящие перед экономикой США, похожими на «ураган» в будущем, и призвал ФРС принять решительные меры, чтобы не допустить рецессии крупнейшей экономики мира.

Индекс Dow Jones Industrial Average упал на 176,89 пункта, или 0,54%, до 32 813,23 пункта, S&P 500 - на 30,92 пункта, или 0,75%, до 4 101,23 пункта, а Nasdaq Composite - на 86,93 пункта, или 0,72%, до 11 994,46 пункта.

Среди 11 основных секторов промышленности S&P энергетика была единственным лидером роста, завершившимся ростом на 1,8% на фоне роста цен на нефть.

Самыми отстающими были финансы, снизившиеся на 1,7%, и здравоохранение, которое было самым большим препятствием для S&P 500, с падением на 1,4%. Сектор потребительских товаров потерял 1,3%, в то время как материалы и недвижимость также закрылись более чем на 1%.

Неопределенность в отношении политики ФРС, война на Украине и затянувшиеся проблемы с цепочками поставок, связанные с блокировкой COVID-19 в Китае, ударили по акциям: базовый индекс S&P 500 с начала года упал почти на 14%.

Акции вряд ли прорвутся вверх, пока на рынке не появится больше ясности в отношении инфляции и способности потребителей продолжать поглощать более высокие цены, а также действия ФРС, сказал Лускини из Janney Montgomery Scott.

«Нет ничего неотвратимого, что могло бы стать катализатором избавления от всех опасений, которые привели рынок к уровням, на которых мы сейчас находимся», - сказал он.

Базовая доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла до 2,92%, что является самым высоким показателем за две недели.

В конце сессии Meta Platforms упала и стала вторым по величине тормозом для S&P после того, как главный операционный директор Шерил Сандберг заявила в посте на Facebook, что покинет компанию через 14 лет. Он закрылся на 2,6%.

Salesforce закрылись с ростом на 9,9% после того, как компания, занимающаяся корпоративным программным обеспечением, повысила свой годовой скорректированный прогноз прибыли и заявила, что не видит существенного влияния неопределенной экономической ситуации в целом.

Акции Victoria's Secret выросли на 8,9% после того, как ритейлер нижнего белья превзошел оценки прибыли в первом квартале из-за снижения затрат.

Отклоняющихся выпусков на NYSE было больше, чем растущих в соотношении 1,64 к 1; на Nasdaq соотношение 1,90 к 1 благоприятствовало снижению.

S&P 500 зафиксировал один новый 52-недельный максимум и 29 новых минимумов; Nasdaq Composite зафиксировал 29 новых максимумов и 124 новых минимума.

На биржах США 11,45 млрд акций перешли из рук в руки по сравнению со средним показателем в 13,25 млрд за последние 20 сессий.
По материалам: investing.com
 

ПО РУБРИКАМ

07:53 Азиатские акции упали из-за ястребиных сообщений центральных банков и предупреждения JP Morgan об экономике

07:49 Уолл-стрит закрылся в минусе 1 июня, так как экономические данные не смогли ослабить опасения по поводу повышения ставок

01.06 Банкиры отмечают высокую вероятность повышения Нацбанком учетной ставки

01.06 НБУ увеличил лимиты страховых выплат по «автоцивилке»

01.06 Частные переводы в Украину превысили $4 млрд с начала года – НБУ

01.06 Валютный курс может установиться на отметке около $40 грн/$ - Concorde Capital

01.06 Евро 1 июня дешевеет к доллару в рамках коррекции

01.06 Фондовые индексы АТР 1 июня в основном выросли на макростатистике

01.06 Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов 31.05.22

01.06 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 01.06.22

01.06 Остаток средств на корсчетах банков 01.06.22

01.06 Индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 31.05.2022

01.06 CoinShares зафиксировала приток средств в криптофонды на фоне негативных рыночных настроений

01.06 Золото дешевеет 1 июля на фоне роста доходности гособлигаций США

01.06 Доллар 1 июня достиг двухнедельного максимума по отношению к иене на фоне роста доходности в США

• дальше…

07:58 Цены на нефть упали на 3 доллара за баррель, так как инвесторы фиксируют прибыль в преддверии встречи ОПЕК+

01.06 Дефицит общего фонда госбюджета в мае вырос до 113,4 млрд грн - Минфин

01.06 Банкиры отмечают высокую вероятность повышения Нацбанком учетной ставки

01.06 В Украине выросли продажи новых автомобилей

01.06 Правительство назначило Петра Котина президентом НАЭК «Энергоатом»

01.06 Частные переводы в Украину превысили $4 млрд с начала года – НБУ

01.06 Военный бюджет составляет три четверти бюджета Украины – глава Минфина

01.06 Падение на треть. Зерновая ассоциация обнародовала прогноз урожая в условиях войны

01.06 Минфин Украины в июне ожидает роста внешнего финансирования до $4,8 млрд

01.06 Валютный курс может установиться на отметке около $40 грн/$ - Concorde Capital

• дальше…

01.06 В шаге от дефолта: Россия пропустила платеж по еврооблигациям

01.06 Украина может получить из Греции более 100 советских БМП-1А1, Германия взамет передаст Греции современные Marder - СМИ

01.06 Байден объявил о поставках Украине новой военной помощи на $700 млн и РСЗО HIMARS

01.06 Турция объявила о начале новой военной операции в Сирии

01.06 В Германии предупредили, что на поставки ПВО в Украину уйдут месяцы

01.06 WSJ описала схему по обходу санкций США на российскую нефть: вовлечена Индия

01.06 Бельгия не будет передавать гаубицы Украине из-за их завышенной цены – СМИ

01.06 Турция не получила предложений для разблокирования вступления Финляндии и Швеции в НАТО – Эрдоган

01.06 Шанхай на свободе. В городе отменили ковидный локдаун, но карантин продолжается

01.06 Болгария заменила газ из России азербайджанским

01.06 Тайвань запретила поставлять в Россию и Беларусь чип с тактовой частотой выше 25 МГц

01.06 Каковы возможности системы ПВО IRIS-T, которую Германия поставит Украине

01.06 Сервис графического дизайна Canva полностью уходит из России

01.06 Шольц пообещал Украине больше оружия, в том числе систему ПВО

01.06 Швейцария не разрешила Дании поставить Украине бронированные машины Piranha III – СМИ

• дальше…

01.06 За владение оружием «для личной защиты» выступают 59% украинцев - результаты опроса «Дии»

30.05 Украину будут восстанавливать в три этапа – Шмыгаль рассказал детали

27.05 Кабмин продлил карантин и режим ЧС в связи с СOVID-19 до 31 августа

25.05 «Дия» запустила опрос о владении оружием

24.05 Учителя получат 43 тысяч ноутбуков от Google – Минцифры

24.05 Лишь 10% украинцев готовы к территориальным уступкам для скорейшего завершения войны, 82% против – КМИС

24.05 Украина приостановила международное усыновление – омбудсмен

23.05 Рада продлила военное положение и всеобщую мобилизацию до 23 августа

20.05 Для разминирования территории Украины понадобится 5-7 лет, заявляют в МВД

18.05 В Украине заработал весовой контроль грузовых автомобилей

11.05 На восстановление разрушенных войной дорог необходимо 900 млрд гривен, - Укравтодор

09.05 Аптекам во время войны разрешили продавать рецептурные лекарства без рецепта

05.05 В Киеве хотят вернуть плату за проезд с 16 мая

27.04 Укравтодор: Россия повредила 23 тыс. км дорог в Украине, 500 км – уже расчищены

25.04 Отчет SIPRI: Россия – пятая по военным расходам, Украина – в четвертом десятке

• дальше…

01.06 Украина может получить из Греции более 100 советских БМП-1А1, Германия взамет передаст Греции современные Marder - СМИ

01.06 Байден объявил о поставках Украине новой военной помощи на $700 млн и РСЗО HIMARS

01.06 В Германии предупредили, что на поставки ПВО в Украину уйдут месяцы

01.06 Каковы возможности системы ПВО IRIS-T, которую Германия поставит Украине

01.06 Шольц пообещал Украине больше оружия, в том числе систему ПВО

01.06 США направят Украине реактивные системы залпового огня

31.05 Рада уволила Денисову с должности омбудсмена – нардеп Железняк

31.05 Порошенко в Роттердаме обсудил с Туском предоставление Украине статуса страны-кандидата на членство в ЕС

31.05 Парламентская ассамблея НАТО призвала предоставить Украине больше тяжелого вооружения

31.05 Лидеры ЕС на июньской встрече рассмотрят заявку Украины на членство

31.05 Лидеры ЕС согласились предоставить Украине 9 млрд евро

31.05 ЕС согласовал шестой пакет санкций против России: частичное эмбарго на нефть и отключение Сбербанка от SWIFT

30.05 Спектакль Кирилла и Онуфрия. Чего ждать после фиктивного развода УПЦ МП с РПЦ

30.05 Глава МИД Франции анонсировала новые поставки Украине САУ Caesar в скором времени

30.05 Словакия передаст Украине восемь САУ Zuzana 2

• дальше…

01.06 MediaTek сделала невозможное: семь моделей из десяти в майском рейтинге субфлагманов построены на Dimensity 8100

01.06 Тайвань запретила поставлять в Россию и Беларусь чип с тактовой частотой выше 25 МГц

01.06 Американский фонд RedBird Partners заключил соглашение о покупке клуба "Милан" за 1,2 миллиарда евро

01.06 Сервис графического дизайна Canva полностью уходит из России

01.06 Toyota обошла Volkswagen по продажам в мире

01.06 Starlink теперь работает на всех континентах

01.06 Илон Маск раскрыл подробности о спутниках Starlink второго поколения — они будут тяжелее и мощнее

01.06 BMW i7 получил «хрустальную» оптику с кристаллами Swarovski

31.05 Физические нагрузки полезнее утром для женщин и вечером - для мужчин

31.05 До 100 тысяч долларов каждому: Google выдал первые гранты для 17 украинских стартапов

31.05 Роботы заместили нехватку рабочей силы в Сингапуре

31.05 В ОАЭ потерявшие $30 млн «инвесторы» ограбили криптовалютного эксперта

31.05 DeLorean вернулся в виде электрокара с огромными «крыльями чайки»

31.05 В Китае на воду был спущен первый беспилотный корабль со 50 дронами на борту

31.05 Сделка по продаже «Челси» завершена. Клуб продан за 4,24 млрд фунтов

• дальше…

27.01 Apple, Amazon и Google остались самыми дорогими брендами в мире - Brand Finance

21.12 Внедрение технологий на базе ИИ не влияет на количество рабочих мест

25.10 Всегда найдется азиат, который сделает лучше. Один человек продал товаров на 1,7 млрд долларов за 12 часов

13.10 Американцы готовы работать дольше, лишь бы продолжать работать из дома

07.10 Браузер Firefox начал показывать рекламные предложения в адресной строке

05.08 Самая богатая певица в мире. Рианна стала миллиардершей, но в этом ей помогла не музыка

04.08 Риз Уизерспун стала самой состоятельной актрисой в мире

15.07 Украинский айтишник впервые стал долларовым миллиардером – Forbes

07.07 Лучшие города для удаленной работы: в топе — Мельбурн, Дубай, Сидней

06.07 Исландия: эксперимент по переходу на четырехдневную рабочую неделю признан ошеломляюще успешным

01.07 В игры на ПК и консолях начнут встраивать рекламные ролики — Electronic Arts уже в деле

18.06 Canon оснастила свои офисы камерами с ИИ, которые пускают внутрь только улыбающихся сотрудников

28.05 Более 10 000 сотрудниц требуют от Google 600 млн долларов из-за неравенства в оплате труда мужчин и женщин

13.04 В суде выяснилось, что Google годами получала несправедливое преимущество на рынке рекламы

05.03 Слежка в интернете по-новому. Зачем Google устроил переворот в рекламе

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ

 

Это интересно