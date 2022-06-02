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Уолл-стрит закрылся в минусе 1 июня, так как экономические данные не смогли ослабить опасения по поводу повышения ставок
07:49 02.06.2022 |
Три основных индекса Уолл-стрит в среду закрылись снижением, так как инвесторы сделали ставку на то, что последние экономические данные никак не оттолкнут Федеральную резервную систему от агрессивного цикла повышения процентных ставок, направленного на сдерживание безудержной инфляции.
Данные показали, что, хотя количество вакансий в США сократилось в апреле, они остались на высоком уровне, что свидетельствует о продолжающемся повышении заработной платы, способствующем неудобно высокой инфляции, поскольку компании борются за рабочих.
Кроме того, в мае производственная активность в США росла быстрее, чем ожидалось, поскольку спрос на товары оставался высоким, что ослабило опасения по поводу надвигающейся рецессии.
Наряду с данными инвесторы следили за публичными комментариями нескольких представителей ФРС в среду. А отчет ФРС показал, что экономика в большинстве регионов США росла умеренными или умеренными темпами с апреля по конец мая, что свидетельствует о том, что усилия ФРС по снижению спроса ощущаются.
Но стратеги заявили, что ожидают, что рынок будет торговаться примерно в боковом диапазоне до тех пор, пока инфляция не замедлится до такой степени, что инвесторы могут реально сделать ставку на паузу в повышении ставок.
«До тех пор, пока мы не добьемся устойчивого снижения инфляции, мы не можем выносить на обсуждение это понятие паузы», - сказала Мона Махаджан, старший инвестиционный стратег Edward Jones, которая будет внимательно следить за майским отчетом о занятости, который должен быть опубликован в пятницу. и данные по инфляции должны появиться на следующей неделе.
Инвесторы внимательно следят за экономическими данными, чтобы понять, что это может означать для процентных ставок.
«В сегодняшних выпусках не было никакой информации, которая могла бы привести к тому, что Федеральная резервная система станет менее агрессивной или смягчит агрессивность своей кампании по повышению ставок», - сказал Марк Лускини, главный инвестиционный стратег Janney Montgomery Scott.
Также в среду президент ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли заявила, что ожидает повышения процентной ставки на полпункта на следующих нескольких заседаниях, поскольку центральный банк борется с высокой инфляцией, подняв ставки до 2,5% как можно быстрее. Это соответствует комментариям главы ФРС Кристофера Уоллера в понедельник.
Джейми Даймон, исполнительный директор JPMorgan Chase & Co, назвал проблемы, стоящие перед экономикой США, похожими на «ураган» в будущем, и призвал ФРС принять решительные меры, чтобы не допустить рецессии крупнейшей экономики мира.
Индекс Dow Jones Industrial Average упал на 176,89 пункта, или 0,54%, до 32 813,23 пункта, S&P 500 - на 30,92 пункта, или 0,75%, до 4 101,23 пункта, а Nasdaq Composite - на 86,93 пункта, или 0,72%, до 11 994,46 пункта.
Среди 11 основных секторов промышленности S&P энергетика была единственным лидером роста, завершившимся ростом на 1,8% на фоне роста цен на нефть.
Самыми отстающими были финансы, снизившиеся на 1,7%, и здравоохранение, которое было самым большим препятствием для S&P 500, с падением на 1,4%. Сектор потребительских товаров потерял 1,3%, в то время как материалы и недвижимость также закрылись более чем на 1%.
Неопределенность в отношении политики ФРС, война на Украине и затянувшиеся проблемы с цепочками поставок, связанные с блокировкой COVID-19 в Китае, ударили по акциям: базовый индекс S&P 500 с начала года упал почти на 14%.
Акции вряд ли прорвутся вверх, пока на рынке не появится больше ясности в отношении инфляции и способности потребителей продолжать поглощать более высокие цены, а также действия ФРС, сказал Лускини из Janney Montgomery Scott.
«Нет ничего неотвратимого, что могло бы стать катализатором избавления от всех опасений, которые привели рынок к уровням, на которых мы сейчас находимся», - сказал он.
Базовая доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла до 2,92%, что является самым высоким показателем за две недели.
В конце сессии Meta Platforms упала и стала вторым по величине тормозом для S&P после того, как главный операционный директор Шерил Сандберг заявила в посте на Facebook, что покинет компанию через 14 лет. Он закрылся на 2,6%.
Salesforce закрылись с ростом на 9,9% после того, как компания, занимающаяся корпоративным программным обеспечением, повысила свой годовой скорректированный прогноз прибыли и заявила, что не видит существенного влияния неопределенной экономической ситуации в целом.
Акции Victoria's Secret выросли на 8,9% после того, как ритейлер нижнего белья превзошел оценки прибыли в первом квартале из-за снижения затрат.
Отклоняющихся выпусков на NYSE было больше, чем растущих в соотношении 1,64 к 1; на Nasdaq соотношение 1,90 к 1 благоприятствовало снижению.
S&P 500 зафиксировал один новый 52-недельный максимум и 29 новых минимумов; Nasdaq Composite зафиксировал 29 новых максимумов и 124 новых минимума.
На биржах США 11,45 млрд акций перешли из рук в руки по сравнению со средним показателем в 13,25 млрд за последние 20 сессий.
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