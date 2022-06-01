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Частные переводы в Украину превысили $4 млрд с начала года – НБУ
В Украину отправлено частных денежных переводов на $1,01 млрд в апреле, что на $72 млн больше, чем в марте, и на 14,7% меньше, чем в апреле прошлого года. Об этом сообщает НБУ.
Всего, объем денежных переводов в Украину составил $4,04 млрд за январь-апрель 2022 года, что на 10,5% меньше, чем за аналогичный период 2021 года.
НБУ учитывает как легальные, так и неформальные каналы перевода денег в Украину.
По легальным каналам в Украину отправили $521 млн, по неформальным - $490 млн в апреле.
По итогам 2021 года в Украину перевели рекордные $15,02 млрд, что на 25,4% больше ($11,98 млрд), чем годом ранее.
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