Частные переводы в Украину превысили $4 млрд с начала года – НБУ

В Украину отправлено частных денежных переводов на $1,01 млрд в апреле, что на $72 млн больше, чем в марте, и на 14,7% меньше, чем в апреле прошлого года. Об этом сообщает НБУ.

Всего, объем денежных переводов в Украину составил $4,04 млрд за январь-апрель 2022 года, что на 10,5% меньше, чем за аналогичный период 2021 года.

НБУ учитывает как легальные, так и неформальные каналы перевода денег в Украину.

По легальным каналам в Украину отправили $521 млн, по неформальным - $490 млн в апреле.

По итогам 2021 года в Украину перевели рекордные $15,02 млрд, что на 25,4% больше ($11,98 млрд), чем годом ранее.