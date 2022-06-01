Финансовые новости
- |
- 01.06.22
- |
- 15:01
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Банки та банківські технології
Нафта, бензин, автогаз
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-мастеру
Інформація про BIN.ua
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-мастеру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-мастеру
Інформація про BIN.ua
Веб-мастеру
Інформація про BIN.ua
Валютный курс может установиться на отметке около $40 грн/$ - Concorde Capital
Валютный курс может установиться на отметке около $40 грн/$1, полагает руководитель аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий.
"Новый курс валюты будет прощупываться, возможно, в ближайшие пять-шесть месяцев, это точно будет траектория роста... Мое мнение, что это будет ближе к $40 грн/$1", - сказал он в ходе онлайн-дискуссии, организованной СASE.
Однако Паращий отметил, что спрогнозировать реальный курс гривни к доллару крайне сложно из-за тектонических изменений в структуре экономики из-за войны. Так, со времени полномасштабного вторжения России в Украину вторую по части долю экспорта после продовольственных товаров занимает теперь IT-экспорт, тогда как раньше это была продукция горно-металлургического комплекса.
По его словам, Национальный банк может изменить монетарную политику.
"Расходовать резерв на поддержку курса, который не имеет ничего общего с реальностью. Поэтому я надейюсь на постепенную смену политики Нацбанка", - отметил Паращий.
В то же время Паращий указывает на большую "пробоину" в платежном балансе.
"Например, так называемые торговые кредиты, которые в марте-апреле дали пробоины по платежному балансу почти в $4 млрд... Это колоссальные проблемы и давление на валюту... Так что у нас все равно есть большие пробоины в платежном балансе, и пока непонятно, как их НБУ будет "лечить". Так что говорить о курсе $29,25 грн/$ точно не останется", - сказал аналитик.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Каковы возможности системы ПВО IRIS-T, которую Германия поставит Украине
ТОП-НОВОСТИ
|США направят Украине реактивные системы залпового огня
|В Украине 28 июля будут отмечать День государственности - закон
|Лидеры ЕС согласились предоставить Украине 9 млрд евро
|ЕС согласовал шестой пакет санкций против России: частичное эмбарго на нефть и отключение Сбербанка от SWIFT
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Валютный курс может установиться на отметке около $40 грн/$ - Concorde Capital
|Евро 1 июня дешевеет к доллару в рамках коррекции
|Фондовые индексы АТР 1 июня в основном выросли на макростатистике
|Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов 31.05.22
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 01.06.22
|Остаток средств на корсчетах банков 01.06.22
Это интересно
|Роботы заместили нехватку рабочей силы в Сингапуре
|В ОАЭ потерявшие $30 млн «инвесторы» ограбили криптовалютного эксперта
|DeLorean вернулся в виде электрокара с огромными «крыльями чайки»
|В Китае на воду был спущен первый беспилотный корабль со 50 дронами на борту
|Сделка по продаже «Челси» завершена. Клуб продан за 4,24 млрд фунтов
|Mercedes-Benz отказывается от компактных моделей в пользу роскоши
|Sony: смартфоны превзойдут по качеству зеркальные камеры не позднее 2024 года